Землю стоимостью более 50 млн тенге вернули в госсобственность в Акмолинской области

Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

В нарушение требований земельного законодательства, в течении более 10 лет на данном участке площадью 3 га, расположенном в прибрежной зоне озера Щучье и находившимся в пользовании ТОО «Кипрос» с 2012 года, не начиналось строительство, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По инициативе прокуратуры Бурабайского района Департаментом по управлению земельными ресурсами проведена проверка законности владения земельным участком.

В 2023 году в адрес землепользователя вынесено обязательное предписание об освоении участка, однако по состоянию на 2024 год меры по его исполнению приняты не были.

По результатам проверки Департамент обратился в суд. Решением специализированного межрайонного экономического суда земельный участок с кадастровой стоимостью 53,4 млн тенге изъят у недобросовестного землепользователя и возвращён в государственную собственность.

Работа по возврату неиспользуемых земель продолжается и находится на постоянном контроле прокуратуры района.

#Акмолинская область #земельный участок #госсобственность

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