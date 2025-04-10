Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало

Коллаж: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Cогласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ, 10 апреля в 01 часов 40 минут по времени Астаны, в 120 км к юго-востоку от города Кульсары, произошло землетрясение.

«Координаты эпицентра: 45.95 градуса северной широты, 54.28 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=4.3. Энергетический класс K=9.1», – говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Недавно пятибалльное землетрясение произошло на юге Казахстана, в Жамбылской области. Подробнее об этом можно прочитать здесь. Специалисты Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана, прибывшие в Жамбылскую область, ведут мониторинг и анализ сейсмической обстановки.