Земля помнит добрые руки

Сельское хозяйство
3
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Азамат Айтолович Сагандыков – главный агроном ТОО «Дайындык Агро» из Аккайынского района, потомственный земледелец, представитель славной династии, которая более века живет в одном ритме с полем.

фото акимата СКО

Его семья – это три поколения людей, для которых хлеб – не товар, а смысл. Дед пахал степь еще тогда, когда трактор считался чудом, отец строил первые зернотоки и мечтал, чтобы сын получил агрономическое образование, а теперь сам Азамат Айтолович внедряет современные технологии, но с тем же уважением к земле, что и его предки. Общий стаж династии – свыше 110 лет честного труда. Это живая летопись человеческого усердия, где каждый день – как новая страница одного большого романа о работе, терпении и вере.

ТОО «Дайындык Агро» – не просто предприятие. Это территория ответственности, где каждое поле – как ребенок, требующий внимания и заботы. Под руководством Азамата Сагандыкова хозяйство растет и обновляется. Здесь строго следят за севооборотом, применяют современные способы обработки почв, обновляют машинно-тракторный парк и сохраняют главное – человечес­кое отношение к делу. В последние годы «Дайындык Агро» ощутимо расширило долю масличных и технических культур: рапса, льна, чечевицы.

Азамат не из тех, кто сидит в кабинете, наблюдая за урожаем на мониторе. Его можно встретить в поле в любую погоду – в резиновых сапогах, с тет­радью агронома в руках, где записаны не только даты и нормы высева, но и короткие наблюдения: «влажность чуть выше нормы – подождать день», «вчера ночью был морозец – проверить всходы».

Он говорит, что каждый день в поле – это экзамен. Земля не прощает невнимательности. Можно сбить с толку начальство, можно отчитаться бумагой, но землю не обманешь. Она чувствует, кто пришел к ней с расчетом, а кто – с душой.

Азамат Айтолович – человек редкой внутренней самодисциплины. В его словах нет пафоса, но есть мудрость, проверенная годами. «Поле – это как человек. Если дать ему отдохнуть, оно вернет тебе урожай. Если выжать до последней капли – обидится. Поэтому агроном должен не просто считать, он должен чувствовать». Он живет в мире, где время измеряется не календарем, а циклами: посев, уход, уборка. Когда весной пахнет влажной землей, для него это не просто запах – это обещание. Когда комбайны высыпают первое зерно в кузов, он не считает центнеры, а благодарит: и людей, и небо.

В нем удивительно сочетаются рацио­нальность и поэзия. Он может рассуждать о структуре почвы и тут же вспомнить, как отец говорил: «Сынок, земля любит добрые руки. Не те, что приказывают, а те, что помогают».

Династия Сагандыковых – это настоя­щая школа стойкости и трудолюбия. Отец Азамата был механизатором, не пропускавшим ни одного сезона. Его уважали за честность и прямоту. «Если уж взялся – доведи дело до конца», – говорил он сыну, и тот запомнил это как закон жизни.

Теперь внуки гордятся тем, что их дед и отец – люди земли. В доме Сагандыковых в рамке висит фотография: три поколения на фоне поля, в середине – тот самый комбайн, на котором когда-то начинал работать глава семьи. Это не просто снимок – это символ преемственности, памяти и верности.

В этом году труд Азамата Сагандыкова отмечен высокой государственной наградой – медалью «Ерен еңбегі үшін» («За трудовое отличие»). Для него это не личная победа, а признание всех, кто вместе с ним делал общее дело.

– Это не только моя награда, – говорит он. – Это труд механизаторов, инженеров, женщин, которые готовят обеды в поле, и тех, кто следит за техникой ночью. Урожай – он коллективный, как и успех.

Эти слова – не дежурная скромность. За ними стоит вера в людей, с которыми он делит каждый день: в пыльных сапогах, под солнцем, в шуме комбайнов и ветра.

Сегодня, когда в каждом доме пахнет свежим хлебом, самое время сказать простые, но важные слова благодарности. Пусть земля, которую вы обрабатываете, всегда будет щедрой. Пусть каждый дождь приходит вовремя, пусть техника не подводит, пусть руки не устают, а сердце остается молодым. Пусть ваши дети продолжают ваш путь – с гордостью, с достоинством, с любовью к земле.

С праздником, уважаемый Азамат Айтолович! Пусть ваши поля будут зелеными, дома – теплыми, а жизнь – мирной и наполненной смыслом.

#АПК #агроном #Дайындык Агро #Азамат Сагандыков

Популярное

Все
Результат, вошедший в историю
В зоосаде Бурабая – пополнение
Связанные одной цепью...
Победа на Кубке мира
Объединяя природу, спорт и досуг
Звезды помогут выбрать профессию
Пока живу – надеюсь
Аккорды памяти
Казахстан – в тройке лидеров
Родом из детства
Амуниция как национальный код
За честность и прозрачность
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Заработал кирпичный завод
Президент наградил Елену Рыбакину орденом "Барыс" III степени
Жемчужина осеннего Шымкента
Сенсационное серебро из Японии
США исключили президента Сирии из списка террористов
Водоемы рыбохозяйственного значения очищены от мусора и рыболовных сетей
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
АПК республики входит в новую агротехнологическую эпоху
Елена Рыбакина триумфально выиграла Итоговый турнир WTA
Медицина должна помогать мечтающим о материнстве
В аэропорту задержан правонарушитель
Токаев в Белом доме, «С5+1» и Авраамские соглашения: мнение зарубежных экспертов
В СКО ограничено движение транспорта
Чипсы из нарынкольской картошки
Алматы 2035: приоритеты развития мегаполиса обсудили на форсайт-сессии
Почему Рыбакина отказалась от фото с главой WTA
Театр отмечает юбилей
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели

Читайте также

В Казахстане намолочены рекордные 27,1 млн тонн зерна
Бренд Qazaq Organicfood может занять свою нишу на междунаро…
Президент наградил работников аграрного сектора Казахстана
«Парадоксальная ситуация»: Президент указал на нехватку спе…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]