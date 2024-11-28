Участники кинофестиваля «Евразия» рассказали о конкурсных фильмах

Кино, Культура
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Дана Аменова
корреспондент

Что такое кино, если не зеркало нашей реальности? Сегодняшняя пресс-конференция с конкурсантами третьего дня XVII международного кинофестиваля «Евразия» доказала, что лучшие фильмы – это те, которые говорят с нами о самом важном: памяти, верности и надежде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры  

Фото: пресс-служба МКИ

Исмаэль Бланко, оператор-постановщик фильма «Земля наших матерей» (картина участвует в Международном конкурсе), рассказал о вымирающих испанских деревнях, население которых ведет борьбу за выживание. Это фильм-контраст: между пустынными полями и шумными мегаполисами, между забытым прошлым и комфортным настоящим.

«Герои нашего фильма – жители этих мест – непрофессиональные актеры. Их лица, акценты рассказывают историю, которую нельзя придумать», – отметил он.

Дастан Жапар Рыскелди из Кыргызстана представляет на конкурсе стран Центральной Азии и Тюркского мира картину «Сделка на границе», основанную на реальных событиях. Его фильм – это крик души, обращенный ко всем странам Центральной Азии, в которых проблема рабства все еще актуальна.

«Мой брат оказался в рабстве. Это был 2000-й год, но подобное продолжается до сих пор. Мы должны говорить об этом – ради тех, кто не может защитить себя», – подчеркивает режиссер.

Режиссер из Татарстана Салават Юзеев, рассказывая о своей картине «Гора влюбленных», отметил, что фильм снят по мотивам пьесы, написанной его отцом Ильдаром Юзеевым.

«Для главной героини фильма гора, которую она защищает от интересов большого бизнеса, – это прежде всего символ ее верности, любви и силы духа», – рассказывает режиссер.

Еще одна трогательная картина, представленная в конкурсе стран Центральной Азии и Тюркского мира, – «Жоктау».
Фильм произвел настоящий фурор. Зал был переполнен, а зрители стояли в очереди, чтобы попасть на премьеру. Режиссер Аруан Анартай признался, что в дебютной картине, которая впервые была показана в Казахстане в рамках МКФ «Евразия»,  рассказал очень личную историю.

«Когда я писал сценарий, я все еще переживал утрату своего аташки. «Жоктау» – это не только песня скорби, это наша культура, наш способ говорить с теми, кого больше нет», – признался он.

Кинофестиваль «Евразия» продолжает свою работу, вдохновляя и объединяя людей. Не упустите шанс прикоснуться к этим историям – расписание показов доступно на сайте фестиваля

Учредителем и организатором фестиваля традиционно выступает Министерство культуры и информации РК. Непосредственная организация кинофестиваля доверена Национальной киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова, при поддержке акимата Алматы.

Информационные партнеры: АО «Хабар», телеканал Qazaqstan, телеканал «НТК», «Европа плюс Казахстан», «Эльдорадио», Qazaq Gazetteri, Egemen Qazaqstan, «Казахстанская правда», «Антенна Казахстан», «Новое поколение», ORDA, МИА «Казинформ», Arbat Media, El.kz, Baq.kz, BaigeNews.

 

#конкурс #кинофестиваль #Евразия #фильмы

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