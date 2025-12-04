Жамбылская область «провалила» аудит: выявлены нарушения на 134 млрд тенге

Аудит
109
Дана Аменова
специальный корреспондент

Итоги государственного аудита в Жамбылской области подвели в ВАП РК

Фото: ВАП РК

На заседании Высшей аудиторской палаты РК рассмотрели итоги аудита эффективности использования средств и активов государства, проведенного в Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz

Как отмечается в аудиторском заключении, за период 2020-2024 годов регион демонстрирует рост ключевых макроэкономических показателей. Однако удельный вес области в общей структуре ВВП Казахстана снизился с 2,7% до 2,3%.

По итогам 10 месяцев текущего года объем привлеченных инвестиций в регион составил свыше 553 млрд тенге, что в 1,4 раза выше показателей за аналогичный период 2024 года. Однако по уровню инвестиций в основной капитал за период 2020-2024 годов область отстает от лидеров республиканского рейтинга более чем в 3,5 раза.

В целом аудит ВАП выявил ряд нарушений и недостатков в части бюджетного планирования, государственных закупок, управления инвестиционными проектами, а также в деятельности АО «СПК «Тараз».

Так, сохраняется высокая зависимость Жамбылской области от поступлений из республиканского бюджета, доля которых за 2020-2024 гг. в среднем составляет 80%. За этот период рост трансфертов составил более 51% – с 344 млрд тенге до 521 млрд тенге. При этом аудиторы выявили, что в области допущены факты неосвоения бюджетных средств на сумму более 38 млрд тенге.

Программа развития региона на 2021-2025 годы не включает в себя показатели и мероприятия по решению ряда наиболее значимых и актуальных проблем. Это отсутствие очистных сооружений в Таразе, рост числа очередников на получение жилья и низкий уровень внедрения водосберегающих технологий на орошаемых землях.

В сфере госзакупок выявлены факты необоснованного применения отделами строительства и жилищно-коммунального хозяйства города Тараз особого порядка заключения договоров с грифом «Для служебного пользования», что приводит к ограничению добросовестной конкуренции. Кроме того, имеются случаи заключения договоров с аффилированными компаниями.

Аудиторы отметили слабый контроль за реализацией инвестиционных проектов в городе Тараз и области. Так, имеют место факты оплаты подрядчикам невыполненных объемов работ и перечисления авансов при наличии еще непогашенных задолженностей.

Например, городской отдел ЖКХ в июне текущего года оплатил свыше 537 млн тенге по двум проектам среднего ремонта городских автодорог, но по истечении 70 дней работы так и не были начаты. Фактическое выполнение оплаченного объема работ началось только вследствие проведения аудита в августе т.г.

Еще один пример – строительство подводящего газопровода к 18 населенным пунктам Шуского района Жамбылской области не может завершиться на протяжении более 6 лет при нормативном сроке в 2 года, что привело к неэффективному использованию выделенных 8,2 млрд тенге по причине их неосвоения и возврата в вышестоящий бюджет.

Что касается социально-предпринимательской корпорации «Тараз», в плане развития отсутствуют показатели, направленные на повышение эффективности деятельности Общества.

Кроме того, в декабре 2024 года количество имеющихся показателей было сокращено с 18 до 5 единиц, а индикаторы по оставшимся скорректированы до фактически достигнутых результатов.

В целом по итогам аудита установлены:

- финансовые нарушения на 58,5 млрд тенге, в том числе 47,1 млрд тенге - нарушения в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности;

- неэффективное планирование и использование бюджетных средств – на 75,6 млрд тенге.

Работа по устранению выявленных нарушений и недостатков, привлечению должностных лиц к ответственности, а также внесению необходимых изменений в законодательство будет находиться на контроле Высшей аудиторской палаты.

#итоги #Жамбылская область #госаудит #ВАП

