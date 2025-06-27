Жанбота Алдабергенова стала кандидатом на выборы в Комиссию спортсменов МОК на ОИ-2026

Спорт
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В этом году свои кандидатуры на участие в выборах подали сотни спортсменов со всего мира, но только 11 из них были утверждены Исполкомом МОК и вошли в официальный список

Фото: пресс-служба НОК РК

Международный Олимпийский комитет (МОК) объявил список из одиннадцати спортсменов, которые будут претендовать на два места в Комиссии спортсменов МОК (Athletes’ Commission) на Олимпийских зимних играх в Милано-Кортине 2026. Среди них - казахстанская спортсменка, участница трех Олимпийских игр, член комиссии спортсменов НОК Казахстана Жанбота Алдабергенова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Жанбота Алдабергенова была выдвинута НОК Казахстана совместно с Комиссией спортсменов НОК. Стоит отметить, что в этом году свои кандидатуры на участие в выборах подали сотни спортсменов со всего мира. Однако только 11 из них были утверждены Исполкомом МОК и вошли в официальный список. Включение Жанботы Алдабергеновой в этот перечень - значимое достижение и признание ее профессионализма и авторитета на международной арене, отметили в НОК.

В список кандидатов вошли 8 мужчин и 3 женщины, представляющие 11 стран и 5 видов спорта. Помимо Жанботы Алдабергеновой, в число кандидатов входят:

Александр Абраменко (фристайл, Украина)

Дарио Колонья (лыжные гонки, Швейцария)

Йоан Гонсалвеш Гутт (горнолыжный спорт, Тимор-Лесте)

Хань Цун (фигурное катание, Китай)

Илкка Херола (северная комбинация, Финляндия)

Адам Конья (лыжные гонки, Венгрия)

Магнус Недреготтен (кёрлинг, Норвегия)

Йоханна Талихэрм (биатлон, Эстония)

Мариэль Томпсон (фристайл, Канада)

Вон Юнджон (бобслей, Республика Корея)

"Это большая честь - быть в числе кандидатов на такую ответственную роль. Комиссия спортсменов МОК - это голос атлетов на самом высоком уровне принятия решений в олимпийском движении. Я горжусь возможностью представить Казахстан и интересы всех спортсменов мира",- отметила Жанбота Алдабергенова.

Выборы пройдут с 30 января по 18 февраля 2026 года - в период проведения Олимпийских зимних игр. Голосовать смогут все спортсмены-участники Игр, а результаты будут объявлены 19 февраля, за три дня до церемонии закрытия. По итогам голосования два кандидата, представляющие разные виды спорта и набравшие наибольшее количество голосов, будут избраны в Комиссию сроком на восемь лет и выдвинуты на утверждение в качестве членов МОК.

Комиссия спортсменов МОК играет ключевую роль в защите интересов атлетов и их вовлечении в процессы принятия решений в олимпийском движении. Ее члены участвуют в работе большинства других комиссий МОК, а председатель входит в состав Исполнительного совета.

Кандидатура Жанботы Алдабергеновой - это не только признание ее спортивных заслуг, но и свидетельство активного участия Казахстана в развитии международного олимпийского сообщества, заключили в НОК.

#выборы #кандидат #Жанбота Алдабергенова #ОИ #МОК

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