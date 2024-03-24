Жанибек Алимханулы бросил вызов самому страшному нокаутеру

Его избегает даже Канело, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Спорт Шрёдингера

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27-летний Давид Бенавидес с рекордом 28-0, 24 нокаута получил прозвище «Мексиканский монстр» от Майка Тайсона. Американец владеет титулом временного чемпиона WBC, а в последнем бою нокаутировал Деметриуса Андраде.

Алимханулы готов подняться в категорию Бенавидеса.

«Бенавидес, если ты хочешь драться с лучшими, давай сделаем это! Наш бой будет на высшем уровне. Ты и твои фанаты знают. Если ты не можешь сделать вес, я готов биться в 168 фунтах. Легкая работа!» - сказал Алимханулы.

С временным титулом WBC Бенавидес может претендовать на бой с абсолютным чемпионом Канело, но сам Канело готов на бой только при одном условии.

«Бенавидесу нечего предложить мне. Он может только выйти на 25 фунтов (11 кг) тяжелее меня на ринг. Если какой-то промоутер предложит мне 150 или 200 миллионов долларов, тогда я подерусь с ним хоть завтра - это единственная причина принимать бой с ним», - сказал Канело.

Бенавидес предложил Канело «купить себе яйца на эти 150 миллионов», а затем попросил Саудовскую Аравию подумать об этом поединке - свой гонорар Давид обещает отдать на благотворительность.