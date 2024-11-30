Жанибек Алимханулы публично обратился к своим промоутерам

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Жанибек Алимханулы поддел чемпиона WBC Карлоса Адамеса, который выбрал бой с претендентом Хамзой Ширазом - тоже был кандидатом на бой с Алимханулы.

«Адамес, ты говорил, что хочешь биться со мной. Ты хотел бой со мной, что случилось? Ты доказал и показал, кто ты. Я надеюсь, что Боб Арум, Карл Моретти и Top Rank организуют мне хороший бой с элитным боксером. Менеджер Эгис Климас надеется, что кто-то из топов все-таки примет бой с его боксером. Интересно, кто же мужчина, чтобы противостоять Qazaq Style!», - сказал Жанибек Алимханулы.

Следующим соперником Жанибека, скорее всего, будет боксер из топ-10 рейтинга WBO, потому что у него есть обязательства перед этой организацией.

WBO санкционировала бой с Ширазом, но британец отказался.