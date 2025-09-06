Постановлением Правительства Республики Казахстан Тайжанов Жанибек Жумаевич назначен на должность вице-министра транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

Родился в 1982 году в Акмолинской области. Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Казахский университет путей сообщения, Академию гражданской авиации.

Трудовую деятельность начал в 2003 году, долгие годы работал в филиалах НК «Қазақстан темір жолы».

В 2014-2019 гг. – директор департамента Министерства по инвестициям и развитию, Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

2019-2022 гг. – заместитель председателя Комитета транспорта МИИР РК.

2022-2024 гг. – первый заместитель генерального директора, генеральный директор - председатель Правления АО «Пассажирские перевозки» НК «Қазақстан темір жолы».

С октября 2024 по настоящее время – председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК.