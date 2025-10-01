Поступило уже более 20 тысяч вариантов
Глава Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе, рассказал о том, какие названия предлагают казахстанцы для АЭС в рамках конкурса по выбору названия для первой АЭС, передает корреспондент Kazpravda.kz
Саткалиев сообщил, что поступило уже более 20 тысяч заявок. Он отметил, что часто встречаются названия с географической привязкой.
«Это такие названия как Балхаш, Илийская или Улькен. Второй большой блок, который предложен казахстанцами, связан с тем, чтобы присвоить станции имя одного из значимых исторических деятелей, политических, научных деятелей Республики Казахстан. Есть предложения присвоить имя академика Чокина, Батурова, Абая, Каныша Сатпаева, то есть это тоже рассматривается», - отметил глава агентства.
Третий блок, предложенный казахстанцами, по информации Саткалиева, связан с технической, инженерной, энергетической принадлежностью станции.
«Это различные названия с использованием базовых слов, таких как жарык, куат, бейбит, атом, энергия, энерго. Работает соответствующая комиссия, которая включает в себя достаточно широкий круг специалистов - этнографы, историографы, представители урановой отрасли, блогеры, лидеры общественного мнения. Мы это будем обсуждать после того, как соберем полный набор информации, полный набор предложений от казахстанцев», - добавил он.