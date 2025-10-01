Жарық, Қуат, Бейбіт: какие названия предлагают казахстанцы для АЭС

АЭС,Общественное мнение
83
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Поступило уже более 20 тысяч вариантов

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Глава Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе, рассказал о том, какие названия предлагают казахстанцы для АЭС в рамках конкурса по выбору названия для первой АЭС, передает корреспондент Kazpravda.kz

Саткалиев сообщил, что поступило уже более 20 тысяч заявок. Он отметил, что часто встречаются названия с географической привязкой.

«Это такие названия как Балхаш, Илийская или Улькен. Второй большой блок, который предложен казахстанцами, связан с тем, чтобы присвоить станции имя одного из значимых исторических деятелей, политических, научных деятелей Республики Казахстан. Есть предложения присвоить имя академика Чокина, Батурова, Абая, Каныша Сатпаева, то есть это тоже рассматривается», - отметил глава агентства. 

Третий блок, предложенный казахстанцами, по информации Саткалиева, связан с технической, инженерной, энергетической принадлежностью станции.

«Это различные названия с использованием базовых слов, таких как жарык, куат, бейбит, атом, энергия, энерго. Работает соответствующая комиссия, которая включает в себя достаточно широкий круг специалистов - этнографы, историографы, представители урановой отрасли, блогеры, лидеры общественного мнения. Мы это будем обсуждать после того, как соберем полный набор информации, полный набор предложений от казахстанцев», - добавил он.

#конкурс #АЭС #название

Популярное

Все
Наши шахматисты выиграли командный зачет
«Астана Балет»: серебро на фестивале в Корее
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Вдохновляя на путешествия
Игры стран СНГ пройдут в Алматы
Десятки семей в регионе обманом получали социальную помощь
Звездный құрақ от мастериц Приаралья
Цветы для ветерана
АПК становится драйвером роста экономики региона
Еще две медали
Термоядерный синтез – неиссякаемый источник энергии будущего
В споре уступает сильный
Глаза горят, и песня льется
Мастерски владеют и пером, и ракеткой
Фундаментальные исследования – основа для решения прикладных задач
Когда старость – в радость
ИИ: безграничный простор для творчества
Ключевые приоритеты высокотехнологичной стратегии
Словом укреплявший дух
Для угольщиков и металлургов
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Какие участки дорог перекроют в Астане
Должникам теперь не скрыться
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Холода сменят тепло в Казахстане
В алматинском акимате придумали способ повысить вдвое зарплату дворникам
Цифровизация и ИИ стали национальным приоритетом в Казахстане - Глава государства
Касым-Жомарт Токаев обозначил экономические приоритеты Казахстана
Дорога должна быть безопасной
Отопительный сезон не за горами
Судьба журналиста
Жена по «наследству»: как вековые традиции сочетаются с современными реалиями
Пешеходы против самокатов
Шахматная дипломатия в действии
Без оглядки на зарубежных поставщиков
Борьба с наркоманией дает результаты
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки

Читайте также

Ключевой костяк энергетики
Послание Президента получило положительные отклики обществе…
При строительстве АЭС должны быть соблюдены экологические …
Президент дал поручение с учетом перспектив строительства А…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]