Ждем побед в боксе

Прежде чем приступить к описанию вчерашних достижений наших атлетов, мы должны вернуться на день раньше, чтобы зафиксировать еще одну медаль, полученную поздним вечером и не вошедшую в наш предыдущий обзор. Это «бронза», завоеванная нашей легкоатлеткой Надеждой Дубовицкой в прыжках в высоту. Она вместе с соперницами из Узбекистана Сафиной Садуллаевой и Светланой Радзивил в финале показала одинаковый результат – 186 см. А потому места в итоге распределились соглас­но количеству затраченных попыток: «золото» досталось Сафине, «серебро» – Светлане, а «бронза» – нашей Надежде.

Стоит отметить и выступление во вторник представителя сборной Казахстана по боксу в тяжелом весе (свыше 92 кг) Камшыбека Кункабаева, который одержал безоговорочную победу в полуфинале над соперником из Индии Нарендером со счетом 5:0. Наш файтер не только обеспечил себе как минимум «серебро» (мы все, конечно же, надеемся на «золото»), но и стал обладателем лицензии на Олимпийские игры в Париже-2024.

В финале лидер казахстанской сборной встретится со своим давним принципиальным соперником, олимпийским чемпионом-2020 Баходиром Джалоловым из Узбекистана, который в своем полуфинале выиграл нокаутом. Этот поединок уже вызывает неподдельный интерес у болельщиков двух братских стран. А потому здесь, на Азиаде, даже журналисты спрашивают друг у друга о прогнозах.

Так, узбекские коллеги попросили прокомментировать предстоящий бой корреспондента казахстанского телеканала «Хабар» Ануара Абдрахманова, который отметил, что поединок должен стать очень зрелищным. Несмотря на то, что по габаритам Баходор крупнее казахстанца, а потому вроде бы и должен иметь преимущество, он все же не будет явным фаворитом финального противостояния.

Кстати, вчера в финал Азиады пробилась и наша девушка-боксер Карина Ибрагимова, которая ранее стала первой обладательницей лицензии на летнюю Олимпиаду в Париже в весе до 57 кг. В полуфинале она прошла Мижгон Самадову из Узбекистана и теперь поборется за «золото» летних континентальных Игр. Финал пройдет сегодня, а соперницей Ибрагимовой будет спортсменка из Китайского Тайбэя Лин Юйтин.

За выход в финал вчера билась и еще одна наша боксер – Наталья Богданова. В весовой категории до 66 кг она встречалась с представительницей Таиланда Джанджаем Суваннапхенг и, трижды побывав в нокдауне, проиграла ей. Тем не менее, Богданова завершила турнир на третьем месте и принесла нам очередную «бронзу».

В среду у нас могла быть и золотая медаль, но мы остановились лишь на серебряной. Представитель сборной Казахстана по греко-римской борьбе Мейржан Шермаханбет вышел в финал Азиады в весовой категории до 67 кг, выиграв невероятно напряженную полуфинальную схватку у иранца Даниалу Сейеду Сохраби. Наш палуан, проигрывая по ходу встречи со счетом 0:7, сумел сначала сократить отставание (4:9), а затем заставил соперника капитулировать раньше времени. В финале Мейржан сошелся в поединке с японцем Кацуаки Эндо, но, к сожалению, уступил.

Бронзовым призером стал казахстанский борец греко-римского стиля Азат Садыков. Его соперник – Софака Кео из Камбоджи – не вышел на ковер, и победителем несостоявшейся встречи был объявлен наш «классик».

И под занавес игрового дня бронзовую медаль в весовой категории до 81 кг получил наш тяжелоатлет Александр Уваров. Его результат по сумме двух упражнений – 348 кг. Первое место здесь занял Ри Чонсон из Северной Кореи (364 кг), второе – Мухаммадкодир Тоштемиров из Узбеки­стана­ (351 кг). Еще один казахстанец, Еламан Сейтказы, стал четвертым (343 кг).

Казахстанские спортсмены выиграли уже 51 медаль на Азиатских играх: 5 золотых, 11 серебряных и 35 бронзовых. «Золото» стране принесли женская сборная по стендовой стрельбе (Зоя Кравченко, Асем Орынбай, Ольга Панарина), смешанная команда по стендовой стрельбе (Асем Орынбай и Эдуард Ещенко), Зухра Ирназарова (пулевая стрельба), мужская команда в каноэ-двойках (Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров) и велогонщик Алексей Луценко.