Женщина с инвалидностью обвиняет сиделку в истязании в Алматы

Женщина-инвалид пострадала от действий частного помощника-сиделки, передает корреспондент Kazpravda.kz
В Фонд «Не молчи» обратилась 54-летняя инвалид I группы, страдающая от атрофии мышц.
10 октября Гульжан наняла помощника-сиделку с проживанием – она нашла его с агентства.
«Но он ещё и предлагал Гульжан жениться, лез целоваться сначала в щеку, а потом уже в рот. А в один день он небрежно посадил её в коляску, на подлокотники. Гульжан упала на пол, было очень больно, он запретил ей плакать и не вызвал скорую. Скорая приехала позже по вызову соцработницы. В результате у Гульжан повреждения тазобедренных костей, коленной чашки, сухожилий», – говорится в сообщении фонда, требующего прокуратуру взять на контроль данное дело.
В этом деле сотрудники фонда усматривают сразу три преступления: истязание, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и оставление в опасности.
По словам женщины, которая сейчас находится в больнице, помощник вел себя очень грубо.
«Тяжело лежать, как овощ, и вообще очень тяжело быть зависимой от кого-то. Он все время кричал, если что не так, он сразу начинал кричать: «Замолчи, закрой рот», – поделилась она.
По данным фонда, в Казахстане проживает 725 000 человек с инвалидностью.
Корреспондент Kazpravda.kz обратился за комментариями в ДП Алматы. Ответ ожидается.