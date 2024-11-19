Женщина с инвалидностью обвиняет сиделку в истязании в Алматы

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Фонд «Не молчи» обратилась 54-летняя инвалид I группы, страдающая от атрофии мышц.

10 октября Гульжан наняла помощника-сиделку с проживанием – она нашла его с агентства.

«Но он ещё и предлагал Гульжан жениться, лез целоваться сначала в щеку, а потом уже в рот. А в один день он небрежно посадил её в коляску, на подлокотники. Гульжан упала на пол, было очень больно, он запретил ей плакать и не вызвал скорую. Скорая приехала позже по вызову соцработницы. В результате у Гульжан повреждения тазобедренных костей, коленной чашки, сухожилий», – говорится в сообщении фонда, требующего прокуратуру взять на контроль данное дело.

В этом деле сотрудники фонда усматривают сразу три преступления: истязание, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и оставление в опасности.

По словам женщины, которая сейчас находится в больнице, помощник вел себя очень грубо.

«Тяжело лежать, как овощ, и вообще очень тяжело быть зависимой от кого-то. Он все время кричал, если что не так, он сразу начинал кричать: «Замолчи, закрой рот», – поделилась она.

По данным фонда, в Казахстане проживает 725 000 человек с инвалидностью.

Корреспондент Kazpravda.kz обратился за комментариями в ДП Алматы. Ответ ожидается.