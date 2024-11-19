Женщина с инвалидностью обвиняет сиделку в истязании в Алматы

Происшествия
89
Гульмира Кунапия
корреспондент

Женщина-инвалид пострадала от действий частного помощника-сиделки, передает корреспондент Kazpravda.kz   

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Фонд  «Не молчи» обратилась 54-летняя инвалид I группы, страдающая от атрофии мышц.  

10 октября Гульжан наняла помощника-сиделку с проживанием – она нашла его с агентства.

«Но он ещё и предлагал Гульжан жениться, лез целоваться сначала в щеку, а потом уже в рот. А в один день он небрежно посадил её в коляску, на подлокотники. Гульжан упала на пол, было очень больно, он запретил ей плакать и не вызвал скорую. Скорая приехала позже по вызову соцработницы. В результате у Гульжан повреждения тазобедренных костей, коленной чашки, сухожилий», – говорится в сообщении фонда, требующего прокуратуру взять на контроль данное дело.

В этом деле сотрудники фонда усматривают сразу три преступления: истязание, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и оставление в опасности.

По словам женщины, которая сейчас находится в больнице, помощник вел себя очень грубо.

«Тяжело лежать, как овощ, и вообще очень тяжело быть зависимой от кого-то.  Он все время кричал, если что не так, он сразу начинал кричать: «Замолчи, закрой рот», – поделилась она.

По данным фонда, в Казахстане проживает 725 000 человек с инвалидностью.

Корреспондент Kazpravda.kz обратился за комментариями в ДП Алматы. Ответ ожидается.   

#Алматы #инвалид #истязание #Не молчи

Популярное

Все
Кызылординский рис: от поля до стола
Что делать, чтобы искусственный интеллект не сделал чиновников симулянтами?
Не смолкнет в сердцах соловьиная трель
За неполных три года государству возвращено активов на 1 трлн тенге - глава Антикора
Турару Рыскулову посвящается
Объединяющее наследие
Скажи, что ты читаешь
Подвиги героя в памяти
Лидерство в достижении климатических целей
Важность информационного взаимодействия
Актау станет культурной столицей тюркского мира в 2025 году
Под контролем ли урожай?
К весенним паводкам начнут готовиться с января
Машиностроитель до мозга костей
Общеказахстанская культура – духовный фундамент строительства Справедливого Казахстана
Деньги получили, а к работе не приступили
Надо просто набраться терпения
Главный санврач осужден за взятку
Что сдерживает развитие машиностроения?
Нужны квалифицированные отечественные специалисты
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
Хлеборобы в тревожном ожидании...
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Водителям напомнили о запрете на обгон снегоуборочной колонны
В республике зарегистрировано более 40 тысяч человек, страдающих шизофренией
Всемирный климатический саммит: Токаев прибыл на Бакинский олимпийский стадион
Мужчина незаконно выловил более 200 кг рыбы в ВКО
Сделать ход конем
К дальнейшему усилению гарантий независимости судей
В нашей копилке 17 медалей
Руслан Есеналин возглавил комитет в Минтуризма
Сколько безработных в Казахстане
Полцарства за коня!
Завершился 22-й раунд переговоров по Сирии
Сборная Казахстана – лучшая в Азии
Ни закупочных цен, ни субсидий
Предстоящая весна для Западного Казахстана вновь может стать полноводной
«Кайрат» – четырехкратный чемпион страны
Когда с учениками на одной волне
Какие изменения в области дорожного движения хотят ввести в Казахстане
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Премий для госслужащих больше не будет
Реконструкция близится к завершению
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Чеченка с казахской душой
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные

Читайте также

КНБ ликвидировал очередную нарколабораторию в Шымкенте
Трое детей и мужчина скончались от угарного газа в Костанай…
Полицейский случайно выстрелил в коллегу в Таразе
Павлодарец провалился под лед, катаясь на лыжах

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]