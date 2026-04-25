Женская сборная Казахстана по водному поло завоевала «серебро» Азиатских пляжных игр в Китае

Спорт
Дана Аменова
специальный корреспондент

В активе национальной сборной на данный момент – пять медалей

Фото: НОК

В Санье проходят VI Азиатские пляжные игры, где женская сборная Казахстана по водному поло стала серебряным призёром турнира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры Минтуризма

В решающем матче казахстанские ватерполистки встретились с командой Китая и уступили со счетом - 1:3.

Ранее наша команда одержала победы над сборными Гонконга и Таиланда.

Таким образом, в активе сборной Казахстана на данный момент - пять медалей: «золото» в джиу-джитсу - Нуржан Батырбеков, «серебро» в водном поло и три бронзовые награды в джиу-джитсу - Батыр Тенизбай, Алинур Куатай и Сейлхан Болатбек.

Также в ведомстве отметили, что Азиатские пляжные игры рассматриваются в качестве важного этапа подготовки перед летними Азиатскими играми в Нагое (Япония).

#серебро #Китай #водное поло #Минтуризма #Азиатские пляжные игры

