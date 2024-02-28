Жертвы бытового насилия поделились своими историями

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Истории героинь схожи: они рано вышли замуж за любимых мужчин и не догадывались, какие события произойдут с ними под крышей собственного дома.

22-летняя Ольга вышла замуж пять лет назад. В молодой семье родились двое сыновей, но из-за финансовых проблем между супругами возникали ссоры, а виноватой всегда оставалась женщина.

В начале февраля этого года агрессор избил ее и старшего сына. Ольга находилась на большом сроке беременности. Ей удалось выбежать из дома и обратиться к соседу, который и вызвал полицейских. Сотрудники полиции поместили женщину в центр, где она находится по сегодняшний день.

Нургуль на протяжении 16 лет семейной жизни сталкивалась с бытовым насилием, но терпела ради троих детей. Женщина, выросшая без отца, нуждалась в отцовской любви и не хотела такой жизни для своих детей, однако именно дети стали свидетелями момента, когда супруг, взяв в руки два ножа, напал на мать. Пережившая избиения, измены и психологическое насилие, Нургуль сегодня нуждается в помощи специалистов, которую ей оказывают в центре.

Алкогольная зависимость супруга для Светланы, прожившей в браке с мужем 14 лет, стала точкой невозврата. В состоянии опьянения супруг мог просто ударить или обозвать женщину, а на утро просил прощение. Устав от постоянного напряжения и понимая, что терпеть такое отношение нельзя, женщина обратилась за помощью к полицейским.

В качестве вынужденной меры, сотрудники подразделения по защите женщин от насилия УП города Кокшетау поместили Светлану (имя изменено) и ее детей в кризисный центр. Сегодня супруги примирились, а главным условием стал полный отказ от алкоголя, которого супруг придерживается. Возобновились отношения между отцом и детьми, а сама Светлана надеется, что семейная жизнь наладится.

Как отмечают полицейские, любой незначительный конфликт или семейная ссора могут впоследствии повлечь убийство или нанесение тяжких телесных повреждений. Поэтому необходимо сразу сообщать в полицию о любых фактах бытового насилия, с которыми столкнулись лично или, если стало известно от родственников или соседей.

В МВД напомнили, что с июля 2023 года полиция перешла от заявительного характера регистрации таких преступлений к выявительному, то есть для составления протокола и привлечения агрессора к ответственности, теперь достаточно показаний свидетелей, соседей, записей камер видеонаблюдения или видеорегистратора.