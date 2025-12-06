Проблемы жилищного законодательства рассмотрела Общественная палата при Мажилисе. Открывая заседание, депутат Айдос Сарым подчеркнул, что жилищная отрасль представляет многоаспектную сферу. Она охватывает модернизацию ЖКХ, распределение жилья уязвимым категориям граждан, аренду жилья и защиту прав арендаторов, а также вопросы дольщиков, застройщиков и управления жилищным фондом.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Выступая с докладом, вице-министр промышленности и строи­тельства Куандык Кажкенов сообщил, что за 2023–2024 годы в Казахстане было введено в эксплуа­тацию 36,9 млн кв. м жилья при запланированных 30,8 млн кв. м.

– В текущем году по республике запланировано к вводу в эксплуатацию 19,2 миллиона квадратных метров жилья. За 10 месяцев текущего года введено 14,6 миллиона квадратных метров, что выше аналогичного периода 2024 года на 4,5 процента. На сегодня исполнение плана составляет 46,4 процента, или 51,5 миллиона квадратных метров, – проинформировал зам­главы Минстроительства.

Он также подчеркнул, что государство продолжает активно поддерживать граждан, стоящих в очереди на жилье: предостав­ляются арендные квартиры, льготные ипотечные займы под 2 и 5%, субсидируется аренда, выдаются жилищные сертификаты. По состоя­нию на 1 декабря 2025 года около 5 тыс. очередников уже приобрели жилье по льготным программам, а более 9,8 тыс. семей получают выплаты на аренду.

Свою позицию по совершенствованию профильного законодательства озвучила член Общест­венной палаты, президент ОФ «Фонд развития парламентаризма в Казахстане» Зауреш Батталова. Она отметила, что действующее законодательство фрагментарно, базовые понятия не определены, а механизмы реализации права на жилье отсутствуют, более того, ведомства действуют не согласовано.

С докладом выступила также председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова. Она осветила текущее состояние и проблемные аспекты реализации жилищной политики в Казахстане в контексте вступивших в силу поправок, касающихся реформирования этой сферы.

По словам Ляззат Ибрагимовой, автоматизированное распределение арендного жилья выявило ряд законодательных барьеров: передаваемое акиматами жилье не всегда соответствует нормативной площади, не урегулирован учет долевой собственности и собственности супругов.

Председатель Комитета регулирования и контроля в сфере соц­защиты населения МТСЗН Илья Скуб также озвучил ряд предложений, сформулированных на основе заявлений граждан и общественных объединений.

Подводя итоги, Айдос Сарым подчеркнул готовность государства и законодателей совместно с обществом формировать более эффективные нормы. Все внесенные предложения и экспертные мнения будут систематизированы и включены в итоговые рекомендации Общественной палаты.