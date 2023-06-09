Водитель без прав сбил пешехода в Алматинской области

Скрин видео t.me/egovpress

В соцсетях распространилось видео, на котором пешеход, пытаясь спастись от резко выскочившего автомобиля, зацепился за ограду, установленную вдоль дороги. Однако на кадрах видно, что ударом авто он был сбит и упал на землю. Когда к нему подбежали прохожие, мужчина был в сознании, сообщает Kazpravda.kz.

В комментариях к публикации читатели восхитились реакцией пешехода, предположив, что исход происшествия для него мог оказаться плачевнее.

В Департаменте полиции Алматинской области прокомментировали ДТП. Как оказалось, подозреваемый не имел водительских прав.

"19-летний водитель "Hyundai" на одной из улиц поселка Боролдай не справился управлением и сбил 35-летнего пешехода. Пострадавший с различными телесными повреждениями был госпитализирован. В отношении виновника составлен административный протокол по статье "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества" и статье "Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления". Машина водворена на штрафстоянку", – говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование с назначением необходимых экспертиз, по результатам которого будет принято процессуальное решение, добавили в департаменте.