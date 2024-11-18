Павлодарец провалился под лед, катаясь на лыжах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Павлодаре на реке Иртыш в районе речного вокзала мужчина 1960 года рождения, во время катания на лыжах, провалился под лед, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП области

К счастью, мужчине удалось самостоятельно выбраться из воды. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС, а также службы 102 и 103. Медпомощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

«Мужчина был привлечен к адмответственности по статье 412 КоАп с наложением штрафа в размере 12 922 тенге», – говорится в сообщении.

ДЧС Павлодарской области предупреждает: лед на реке Иртыш в данный момент остается тонким и неравномерным. Выход на лед, а тем более катание на лыжах, рыбалка или любые другие виды активности, представляют собой серьезную опасность.