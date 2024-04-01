Житель ЗКО ранил ножом спасателя при исполнении

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По данным информационного медиапортала МВД, житель поселка Жалпактал Казталовского района нанес ножевые ранения сотруднику отдела чрезвычайных ситуации, который находился при исполнении своих служебных обязанностей.

«По данному факту начато досудебное расследование. Правонарушитель водворен в изолятор временного содержания. Стоит отметить, на сегодня в городе Уральске и пяти районах области в связи с весенним паводком объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба. Местные исполнительные органы, представители ЧС и полиция принимают комплексные меры по откачке затопленных объектов и спасению людей», – детализировали в правоохранительных органах.

В полиции добавили, что в противопаводковых работах задействованы 132 единицы техники и сотрудники полиции.

Как пишет сайт «Мой город», 26-летний спасатель получил удар ножом во время проведения противопаводковых мероприятий. Он оказывал помощь местным жителям на берегу реки Караозен.

В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что сейчас пациент находится в больнице Казталовского района. Обратился за медпомощью 31 марта в 18:00. Его ранили в спину.

«В данный момент состояние пациента средней тяжести, стабильное. Он получает необходимое лечение», — отметили в Облздраве.

В департаменте полиции дополнили, что подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания. Ведётся досудебное расследование по статье «Хулиганство».