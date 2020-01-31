Жителей Жанаозена обеспечат работой и помогут в открытии своего дела – утверждена Дорожная карта

Общество
Лаура Тусупбекова
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Рабочей группой по решению вопросов занятости населения г. Жанаозен, созданной в декабре 2019 года под председательством заместителя Премьер-министра РК Бердибека Сапарбаева, в состав которой вошли представители министерств труда и социальной защиты населения, национальной экономики, сельского хозяйства, образования и науки, акимата Мангистауской области, НПП "Атамекен", АО "ФНБ "Самрұқ-Қазына", НК "ҚазМұнайГаз", разработана и утверждена Дорожная карта по развитию предпринимательства и стимулированию занятости в г. Жанаозен, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.  

Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с НПП "Атамекен" внедрена информационная база CRM, посредством которой сформированы индивидуальные карты безработных жителей Жанаозена, что позволило определить социальный портрет 2 042 человек, нуждающихся в мерах содействия занятости. Им планируется оказать адресные меры поддержки в рамках реализации Госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Еңбек".

107 человек уже трудоустроены на постоянные рабочие места со средней зарплатой от 100 до 120 тыс. тенге. В 2020 году планируется трудоустройство на постоянные рабочие места 561 человека, на субсидируемые государством рабочие места – 1 374 человек.

В рамках Комплексного плана социально-экономического развития г. Жанаозен Мангистауской области на 2019-2025 годы предусмотрен проект по локализации производства и стимулированию создания рабочих мест за счет вовлечения товаропроизводителей в закупки АО "Озенмунайгаз".

Также предполагается локализация товаров и услуг, уже определены 32 потенциально локализуемых бизнес-проекта. По предварительным данным, размер заработной планы в рамках локализуемых проектов составит от 100 до 320 тыс. тенге, в зависимости от уровня квалификации специалиста, ожидается создание до 800 рабочих мест с инвестициями до 22,4 млрд тенге.

Для обеспечения кадрами предпринимателей, локализующих производства, будет использован инструмент "Краткосрочное профессиональное обучение" в рамках первого направления Госпрограммы "Еңбек".

Кроме того, для развития предпринимательства определены 30 земельных участков для реализации проекта "100 торговых точек". Данные земельные участки будут предоставлены в аренду сроком от 5 лет СПК "Каспий".

В целях максимальной информационно-разъяснительной работы о мерах государственной поддержки среди горожан с предпринимательской инициативой в Жанаозене открыт Центр обслуживания предпринимателей.

Популярное

Все
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Добрая традиция – помогать
Моя ДНК – наше богатство
Одуванчики не отменить
Молодежь в активе
Единство и согласие – фундаментальные ценности
Обращать различия в силу
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Укоренить принцип «Закон и Порядок»
Социализация без барьеров
Алия Рустемова освобождена от должности вице-министра здравоохранения
Для достижения общих целей
Когда яблони цветут
Поздравили фронтового связиста
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов
Дети и взрослые все чаще становятся жертвами – Президент о проблеме одичавших собак
Глава государства наградил активных участников акции «Таза Қазақстан»
Образование как фундамент для развития всех сфер деятельности
Президент ознакомился с деятельностью Фонда развития креативных индустрий
Расширение торговых связей обсудили в Кабмине с Генсеком ОЭС
Между Казахстаном и Оманом подписано Соглашение об инвестсотрудничестве
Самую дорогую дорогу в мире строит Франция
Патриотичная молодежь всегда и везде выступает двигателем перемен – Токаев
Помогут цифровые технологии
Наши юниоры пишут мировую историю
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку

Читайте также

Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Даны конкретные поручения
«Сад памяти» зацветет в Астане
Все внимание – ветеранам

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]