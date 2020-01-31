Жителей Жанаозена обеспечат работой и помогут в открытии своего дела – утверждена Дорожная карта

Рабочей группой по решению вопросов занятости населения г. Жанаозен, созданной в декабре 2019 года под председательством заместителя Премьер-министра РК Бердибека Сапарбаева, в состав которой вошли представители министерств труда и социальной защиты населения, национальной экономики, сельского хозяйства, образования и науки, акимата Мангистауской области, НПП "Атамекен", АО "ФНБ "Самрұқ-Қазына", НК "ҚазМұнайГаз", разработана и утверждена Дорожная карта по развитию предпринимательства и стимулированию занятости в г. Жанаозен, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.
Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с НПП "Атамекен" внедрена информационная база CRM, посредством которой сформированы индивидуальные карты безработных жителей Жанаозена, что позволило определить социальный портрет 2 042 человек, нуждающихся в мерах содействия занятости. Им планируется оказать адресные меры поддержки в рамках реализации Госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Еңбек".
107 человек уже трудоустроены на постоянные рабочие места со средней зарплатой от 100 до 120 тыс. тенге. В 2020 году планируется трудоустройство на постоянные рабочие места 561 человека, на субсидируемые государством рабочие места – 1 374 человек.
В рамках Комплексного плана социально-экономического развития г. Жанаозен Мангистауской области на 2019-2025 годы предусмотрен проект по локализации производства и стимулированию создания рабочих мест за счет вовлечения товаропроизводителей в закупки АО "Озенмунайгаз".
Также предполагается локализация товаров и услуг, уже определены 32 потенциально локализуемых бизнес-проекта. По предварительным данным, размер заработной планы в рамках локализуемых проектов составит от 100 до 320 тыс. тенге, в зависимости от уровня квалификации специалиста, ожидается создание до 800 рабочих мест с инвестициями до 22,4 млрд тенге.
Для обеспечения кадрами предпринимателей, локализующих производства, будет использован инструмент "Краткосрочное профессиональное обучение" в рамках первого направления Госпрограммы "Еңбек".
Кроме того, для развития предпринимательства определены 30 земельных участков для реализации проекта "100 торговых точек". Данные земельные участки будут предоставлены в аренду сроком от 5 лет СПК "Каспий".
В целях максимальной информационно-разъяснительной работы о мерах государственной поддержки среди горожан с предпринимательской инициативой в Жанаозене открыт Центр обслуживания предпринимателей.