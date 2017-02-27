Жительница Усть-Каменогорска забыла в доме двухлетнего ребенка во время пожара

В Усть-Каменогорске в результате пожара погиб двухлетний ребенок, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ДЧС Восточно-Казахстанской области.
"Мальчика двух с половиной лет можно было бы спасти, если бы его мама не забыла о нем", – отметили в пресс-службе.
Трагический случай произошел ночью 26 февраля на улице Третьей в поселке Красина. Пожарных вызвали соседи и очевидцы. В доме находились взрослые и трое детей. До прибытия огнеборцев из горящего помещения выбежали жильцы дома, в том числе 14-летний подросток. Отмечается, что он единственный, кто вспомнил и без помощи взрослых помог среднему ребенку выйти на улицу.
Выяснилось, что накануне хозяйка с братом мужа и его сожительницей распивали спиртные напитки. По словам очевидцев, взрослые этого дома часто выпивали. Кроме того, перед тем, как вызвать пожарных, у матери спрашивали, кто вместе с ней находился в доме и кто мог остаться.
Хозяйка ответила, что никого. По приезде пожарной части № 1 сотрудники еще раз опросили всех, в том числе и мать о нахождении каких-либо лиц в доме. Ответ прозвучал однозначный – никого. Однако вскоре в ходе тушения одной из комнат пожарные обнаружили тело ребенка. Женщина была передана сотрудникам полиции.
"Огонь быстрыми темпами распространялся по всему дому. Горело практически все. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Из-за малых противопожарных разрывов огонь перекинулся на соседний дом, задел веранду и частично крышу. Пожарные сумели локализовать огонь, чтобы он не перекинулся на дом соседей", – рассказал старший инженер УЧС Усть-Каменогорска Ержан Батуханов.
Причина пожара выясняется.