Свыше 1,7 млрд тенге "заработал" шымкентец на незаконном обмене криптовалюты

Мужчина обманывал доверчивых граждан в течение пяти лет
Приговором межрайонного суда по уголовным делам города Шымкент осужден на 2 года гражданин «С» за незаконную предпринимательскую деятельность, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру города.
В ходе судебного разбирательства установлено, что он на платформе Binance предоставлял услуги по обмену цифровых активов (криптовалюты) без лицензии.
В течении пяти лет мужчина извлек незаконный доход в особо крупном размере - свыше 1,7 млрд тенге, отметили в прокуратуре.
Решением суда он приговорен к двум годам лишения свободы.
Прокуратура города предупреждает об уголовной ответственности за осуществление незаконной предпринимательской деятельности по обмену цифровых активов, добавили в пресс-службе.