Свыше 1,7 млрд тенге "заработал" шымкентец на незаконном обмене криптовалюты

Мужчина обманывал доверчивых граждан в течение пяти лет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Приговором межрайонного суда по уголовным делам города Шымкент осужден на 2 года гражданин «С» за незаконную предпринимательскую деятельность, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру города.

В ходе судебного разбирательства установлено, что он на платформе Binance предоставлял услуги по обмену цифровых активов (криптовалюты) без лицензии.

В течении пяти лет мужчина извлек незаконный доход в особо крупном размере - свыше 1,7 млрд тенге, отметили в прокуратуре.

Решением суда он приговорен к двум годам лишения свободы.

Прокуратура города предупреждает об уголовной ответственности за осуществление незаконной предпринимательской деятельности по обмену цифровых активов, добавили в пресс-службе.