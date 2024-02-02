Живодер расправился с щенками в Усть-Каменогорске

Случай жутчайшей расправы произошел в областном центре. На кадрах видно, что мужчина в неадекватном состоянии зарубил топором нескольких щенков.

— Что, Ермек, вопрос закрыли? Ты этого добился. Это все твое, больше я с тобой никаких дел не имею. Не звони мне, не пиши. Не буди лихо, пока оно тихо. Я тебе отдал твое, забери. Не надо больше делать того, что делать не надо, — говорит злоумышленник.