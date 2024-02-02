Живодер расправился с щенками в Усть-Каменогорске

Шокирующее видео издевательства над беззащитными животными обсуждают в Казнете, передает корреспондент Kazpravda.kz
Случай жутчайшей расправы произошел в областном центре. На кадрах видно, что мужчина в неадекватном состоянии зарубил топором нескольких щенков.
— Что, Ермек, вопрос закрыли? Ты этого добился. Это все твое, больше я с тобой никаких дел не имею. Не звони мне, не пиши. Не буди лихо, пока оно тихо. Я тебе отдал твое, забери. Не надо больше делать того, что делать не надо, — говорит злоумышленник.
После вопиющего случая видео попало в поле зрения полиции. Стражи порядка выясняют подробности инцидента.
— Относительно распространяемого видео департамент полиции Восточно-Казахстанской области сообщает, что мужчина задержан. 56-летний житель областного центра на учетах нигде не состоит. По данному факту за жестокое обращение с животными начато досудебное расследование, — детализировали в правоохранительных органах.
В полиции добавили, что обстоятельства совершенного безжалостного поступка устанавливаются.
Местные жители просят помочь установить место действия, чтобы живодер понес наказание по всей строгости закона.