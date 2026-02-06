Значимость достоверного слова

Масс-медиа
11
Анастасия Михайлова, Астана

Роль и ответственность сотрудников средств массовой информации в освещении политических и социально значимых вопросов обсудили на общем редакционном собрании в ТОО «Қазақ газеттері», состоявшемся под руководством генерального директора товарищества академика Дихана Камзабекулы.

Фото: Ерлан Омар

Одна из главных тем – конституционная реформа и проект нового Основного закона.

– Уже в преамбуле проекта Конституции говорится об укреплении государственности на исконно казахской земле, четко прописано, что казахский язык является государственным. Я входил в состав комиссии, которая обсуждала этот проект. Над ним работали опытные юристы и ученые, квалифицированные специалисты из различных областей, скрупулезно анализируя все разделы, – сказал Дихан Камзабекулы, добавив, что это важный документ, направленный на повышение статуса страны и укрепление единства народа.

Глава товарищества отдельно остановился на вопросах распространения ложной информации, фейков, отметив, что они не имеют под собой доказательной основы. Дихан Камзабекулы напомнил о необходимости доносить населению достоверную информацию, подчеркивая важность предоставления медиаплощадки профессионалам и патриотам страны. По его словам, проект Основного закона содержит ключевые основы по дальнейшему укреплению межэтнического единства, унитарности и целостности нашего государства. При этом особое место отведено ключевым принципам внутренней политики Казахстана «Справедливый Казахстан», «Закон и Порядок» и ценности единства.

На собрании также выступили: первый заместитель генерального директора ТОО «Қазақ газеттерi» Виктор Пряников, заместитель генерального директора Камбар Ахмет, заместитель генерального директора – руководитель изданий г. Алматы Багашар Турсынбайулы, главный редактор газеты «Egemen Qazaqstan» Габит Искендерулы и главный редактор газеты «Казахстанская правда» Сабит Малдыбаев. Участники поделились мнениями относительно конституционной реформы, напомнив, что предлагаемые концептуальные изменения в Основной закон направлены на повышение человекоцентричности государства, отражение актуальных ценностей и принципов народа Казахстана, а также повышение эффективности структуры политических институтов республики.

Собрание проходило в офлайн- и онлайн-формате, что позволило охватить все редакции, входящие в ТОО, в том числе коллективы алматинских изданий и региональных собкоров.

#совещание #СМИ #Қазақ газеттері #ТОО

