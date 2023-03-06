Знаете ли вы, что у великого поэта и философа Абая был свой «секретный сундук»?

Культура
241
Флора Левина, область Абай

И это не предмет интерьера, а человек по имени Баймагамбет, которого описал в своем романе-эпопее Мухтар Ауэзов

О нем рассказала правнучка Баймагамбета – Ляйля Мухлисовна Баймагамбетова. Сейчас она на заслуженном отдыхе и живет в Астане, а еще недавно работала в музее Абая в Семее. Ляйля Мухлисовна – прямой потомок Абая по материнской линии. Ее мать Куаш – внучка Акылбая, сына Абая. А прадед по отцовской линии Баймагамбет был близким другом поэта.

Баймагамбет Мырзаханулы в юности работал помощником конюха в ауле Абая. Оценив расторопность, понятливость и честность юноши, Абай вскоре взял джигита к себе для выполнения разных спешных и важных поручений. Совсем скоро он стал незаменимым спутником Абая во время поездок.

– Именно Баймагамбет привозил письма русских друзей, коржуны, полные книг, из семипалатинской библиотеки, которые Абай читал, перечитывал и пересказывал своим домочадцам и друзьям, – рассказала Ляйля Мухлисовна. – Он постоянно во­зил поэта в Семипалатинск – зимой на легких и широких санях, летом – на тарантасе. А долгую дорогу в бескрайней и безлюдной степи скрашивал пересказом романов, поражая Абая своей феноменальной памятью.

Отец Ляйли-апай говорил о своем деде как о человеке, глубоко преданном Абаю, прямодушном, неподкупном и настоящем бессребренике. Сохранилась семейная легенда. Абай однаж­ды обратился к своему другу: «Бакен, дам я тебе скота, выделю пастбище, живи да управляйся своим хозяйством». На что Баймагамбет ответил: «Ничего мне не надо, лишь бы возле вас находиться». Тогда Абай спросил, что он будет делать после его смерти. Верный друг ответил: «Тогда возле ваших детей буду доживать свою жизнь».

В романе-эпопее «Путь Абая» Мухтар Ауэзов так описал Баймагамбета: «Он был прям и правдив, не покривил бы душой даже под угрозой смерти, сторонился всяких сплетен и никогда не передавал чужих слов, которые мог­ли бы обидеть кого-нибудь. Ему можно было доверить любую тайну, он сохранил бы ее лучше, чем родной брат». Отличался он и оригинальной внешностью: «Рыжебородый, нос крупный и прямой, слегка с горбинкой, брови и ресницы густые, прямые, глаза большие, синие, острые». Движения его были быстры, легки и проворны. А земляки говорили: «Уж если брать кого-то на охоту, то Баймагамбета». Ведь сметливость и быстрота – необходимые качест­ва на охоте с беркутом.

Все поручения своего наставника Баймагамбет выполнял молча, и даже любимая жена Абая Айгерим не знала о них. Острая на язык Айгерим и назвала однаж­ды Баймагамбета «секретным сундуком Абая».

– Легкий на подъем, неутомимый, всегда готовый прийти на помощь, Баймагамбет располагал к себе людей. Но прославился мой прадед за свою удивительную память и мастерство рассказчика, – говорит Ляйля Баймагамбетова. – Конечно же, благотворное влияние на него оказало непос­редственное общение с великим поэтом и с его талантливыми друзьями и учениками.

Баймагамбет всегда очень внимательно слушал, когда Абай обсуждал со старшими детьми и друзьями прочитанные книги. Круг чтения был разнообразным: Абай любил произведения Пушкина и Лермонтова, восточную классику и западноевропейскую литературу… Вот так, слушая долгими зимними вечерами пересказы Абая, Баймагамбет запомнил романы «Дубровский», русский народный сказ о Петре Великом, восточные поэмы «Лейли и Меджнун», «Шах-наме», «Кер-Оглы», «Фархад и Ширин», сказки «Тысяча и одна ночь», персидские и тюркские народные сказки, из западноевропейской литературы – «Три мушкетера», «Королева Марго» Дюма, «Хромой бес» Лесажа и другие.

Заметив тягу Баймагамбета к устному пересказу, Абай больше свободного времени стал уделять ему. В фондах музея Абая сохранились воспоминания Архама Искакова (сына Какитая Искакова): «Абай днем съездит в канцелярию уездного начальника по делам и по возвращении читает книги. Вечером, когда зажигают свет, садит Баймагамбета возле себя и рассказывает ему прочитанное. На следующий вечер сам слушает пересказ Баймагамбета, если он где-то ошибется, Абай вновь объясняет прочитанное. Так, Баймагамбет приезжал в свой аул, рассказывал сказки «Тысяча и одна ночь». Он никогда не уставал рассказывать аульчанам восточные легенды».

– Обладая удивительным даром рассказчика, Баймагамбет был дорогим и уважаемым гос­тем среди своих земляков, не только аульчан, но и горожан, – продолжает Ляйля Мухлисовна. – Прохладными вечерами после долгого трудового летнего дня конюхи, доильщики кобыл, табунщики, пастухи и подпаски собирались возле Баймагамбета, и он охотно рассказывал им сказки, а иной раз и целые романы, которые читались в доме Абая. Мой прадедушка, по-видимому, был непостоянен и по-детски взбалмошен, что подчас забывал о родном очаге, что дало повод Абаю сочинить полное доброго юмора стихотворение «Баймагамбету» от имени его жены.

Но самым дорогим подарком для слушателей было чтение Баймагамбетом стихотворений Абая, которые он знал наизусть. Ведь он сам не раз становился свидетелем завораживающих минут и часов вдохновения, когда лицо Абая озарялось внутренним светом, когда строки нанизывались, как жемчужины на нить, и Абай, боясь нарушить взлет поэтической мысли, лишь шевелил рукой, а Баймагамбет, интуитивно чувст­вуя состояние старшего брата и друга, проворно подносил бумагу, карандаш или гусиное перо.

…Когда Абая не стало, Баймагамбет, как и говорил в свое время поэту, остался жить с его детьми. Он умер в 1927 году, а его дети продолжали жить рядом с потомками Абая.

Популярное

Все
Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
Директора детской деревни семейного типа «Шанырак» отстранили от работы. Такое решение приняли в управлении образования Атырауской области после скандала с воспитанниками
Субсидии на покупку новых автобусов получат перевозчики Костаная
Троих жителей Петропавловска, подозреваемых в убийстве почти 50 косуль, задержали полицейские Северо-Казахстанской области
В столичном театре «Жастар» прошел мини-фестиваль «Три дня с Шекспиром»
Знаете ли вы, что у великого поэта и философа Абая был свой «секретный сундук»?
В этническом стиле
Научно доказано, что вовлечение женщин в жизнь общества обеспечивает стране экономический рост
Осторожно на поворотах!
О любви и прозрении
Как за каменной стеной?
Эфиры от сердца
Первенство планеты – в Щучинске
В поиске ориентиров
Очередная победа Шавката
Компенсация затрат
Дороги, которые мы выбираем
Гендерность дошла до туалетов
Весеннее настроение
Аграрный кризис по-европейски
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Отчима подозревают в изнасиловании малолетней падчерицы в Акмолинской области
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
Как казахстанцы отдохнут в марте
Приговор организатору финансовой пирамиды вынесен в Шымкенте
Токаев подписал закон об устранении торговых барьеров на границах ЕАЭС
О целях приезда Блинкена в Астану рассказали в МИД
Жену подозревают в убийстве супруга в Лисаковске
Махтумкули и казахская литература
В МИД высказались об изменении процедуры выдачи шенгенской визы для казахстанцев
Девушку ограбили и изнасиловали в Алматы
На 14% подорожало питание в детских садах Костаная
Серик Сапиев высказался о потасовке с молодым борцом на турнире в Алматы
Книга атырауской писательницы Бакытгуль Сармековой будет издана в Лондоне
Казахстан и Кыргызстан определили участки пограничных представителей
Научная разработка павлодарского ученого Лязат Толымбековой помогает решать проблемы экологии, а металлургам страны – экономить миллионы
В тройку лидеров по коррупции входят сотрудники правоохранительных органов, культуры и образования
Около 70 человек пострадали в турецкой Малатье в результате нового землетрясения
"Мы хорошо понимаем последствия" – Блинкен о влиянии антироссийских санкций на экономику Казахстана
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Токаев подписал закон о цифровых активах
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
Источник достоверности и правдивости
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Из космоса опасные сигналы
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
Костанайцы стали меньше платить за тепло
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
Жумангарин встретился с руководителем Wildberries
"Открыто ищут наркозакладки" – на видео очевидцев отреагировала полиция Талдыкоргана
Подростку с кольцом в носу понадобилась помощь спасателей в Шымкенте

Читайте также

В столичном театре «Жастар» прошел мини-фестиваль «Три дня …
План мероприятий празднования 800-летия Султана Бейбарса ут…
Доля отечественного кино в прокате приблизилась к 40%. Одно…
Поэту, кинорежиссеру и переводчику Бахыту Каирбекову исполн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]