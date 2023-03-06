Знаете ли вы, что у великого поэта и философа Абая был свой «секретный сундук»?

О нем рассказала правнучка Баймагамбета – Ляйля Мухлисовна Баймагамбетова. Сейчас она на заслуженном отдыхе и живет в Астане, а еще недавно работала в музее Абая в Семее. Ляйля Мухлисовна – прямой потомок Абая по материнской линии. Ее мать Куаш – внучка Акылбая, сына Абая. А прадед по отцовской линии Баймагамбет был близким другом поэта.

Баймагамбет Мырзаханулы в юности работал помощником конюха в ауле Абая. Оценив расторопность, понятливость и честность юноши, Абай вскоре взял джигита к себе для выполнения разных спешных и важных поручений. Совсем скоро он стал незаменимым спутником Абая во время поездок.

– Именно Баймагамбет привозил письма русских друзей, коржуны, полные книг, из семипалатинской библиотеки, которые Абай читал, перечитывал и пересказывал своим домочадцам и друзьям, – рассказала Ляйля Мухлисовна. – Он постоянно во­зил поэта в Семипалатинск – зимой на легких и широких санях, летом – на тарантасе. А долгую дорогу в бескрайней и безлюдной степи скрашивал пересказом романов, поражая Абая своей феноменальной памятью.

Отец Ляйли-апай говорил о своем деде как о человеке, глубоко преданном Абаю, прямодушном, неподкупном и настоящем бессребренике. Сохранилась семейная легенда. Абай однаж­ды обратился к своему другу: «Бакен, дам я тебе скота, выделю пастбище, живи да управляйся своим хозяйством». На что Баймагамбет ответил: «Ничего мне не надо, лишь бы возле вас находиться». Тогда Абай спросил, что он будет делать после его смерти. Верный друг ответил: «Тогда возле ваших детей буду доживать свою жизнь».

В романе-эпопее «Путь Абая» Мухтар Ауэзов так описал Баймагамбета: «Он был прям и правдив, не покривил бы душой даже под угрозой смерти, сторонился всяких сплетен и никогда не передавал чужих слов, которые мог­ли бы обидеть кого-нибудь. Ему можно было доверить любую тайну, он сохранил бы ее лучше, чем родной брат». Отличался он и оригинальной внешностью: «Рыжебородый, нос крупный и прямой, слегка с горбинкой, брови и ресницы густые, прямые, глаза большие, синие, острые». Движения его были быстры, легки и проворны. А земляки говорили: «Уж если брать кого-то на охоту, то Баймагамбета». Ведь сметливость и быстрота – необходимые качест­ва на охоте с беркутом.

Все поручения своего наставника Баймагамбет выполнял молча, и даже любимая жена Абая Айгерим не знала о них. Острая на язык Айгерим и назвала однаж­ды Баймагамбета «секретным сундуком Абая».

– Легкий на подъем, неутомимый, всегда готовый прийти на помощь, Баймагамбет располагал к себе людей. Но прославился мой прадед за свою удивительную память и мастерство рассказчика, – говорит Ляйля Баймагамбетова. – Конечно же, благотворное влияние на него оказало непос­редственное общение с великим поэтом и с его талантливыми друзьями и учениками.

Баймагамбет всегда очень внимательно слушал, когда Абай обсуждал со старшими детьми и друзьями прочитанные книги. Круг чтения был разнообразным: Абай любил произведения Пушкина и Лермонтова, восточную классику и западноевропейскую литературу… Вот так, слушая долгими зимними вечерами пересказы Абая, Баймагамбет запомнил романы «Дубровский», русский народный сказ о Петре Великом, восточные поэмы «Лейли и Меджнун», «Шах-наме», «Кер-Оглы», «Фархад и Ширин», сказки «Тысяча и одна ночь», персидские и тюркские народные сказки, из западноевропейской литературы – «Три мушкетера», «Королева Марго» Дюма, «Хромой бес» Лесажа и другие.

Заметив тягу Баймагамбета к устному пересказу, Абай больше свободного времени стал уделять ему. В фондах музея Абая сохранились воспоминания Архама Искакова (сына Какитая Искакова): «Абай днем съездит в канцелярию уездного начальника по делам и по возвращении читает книги. Вечером, когда зажигают свет, садит Баймагамбета возле себя и рассказывает ему прочитанное. На следующий вечер сам слушает пересказ Баймагамбета, если он где-то ошибется, Абай вновь объясняет прочитанное. Так, Баймагамбет приезжал в свой аул, рассказывал сказки «Тысяча и одна ночь». Он никогда не уставал рассказывать аульчанам восточные легенды».

– Обладая удивительным даром рассказчика, Баймагамбет был дорогим и уважаемым гос­тем среди своих земляков, не только аульчан, но и горожан, – продолжает Ляйля Мухлисовна. – Прохладными вечерами после долгого трудового летнего дня конюхи, доильщики кобыл, табунщики, пастухи и подпаски собирались возле Баймагамбета, и он охотно рассказывал им сказки, а иной раз и целые романы, которые читались в доме Абая. Мой прадедушка, по-видимому, был непостоянен и по-детски взбалмошен, что подчас забывал о родном очаге, что дало повод Абаю сочинить полное доброго юмора стихотворение «Баймагамбету» от имени его жены.

Но самым дорогим подарком для слушателей было чтение Баймагамбетом стихотворений Абая, которые он знал наизусть. Ведь он сам не раз становился свидетелем завораживающих минут и часов вдохновения, когда лицо Абая озарялось внутренним светом, когда строки нанизывались, как жемчужины на нить, и Абай, боясь нарушить взлет поэтической мысли, лишь шевелил рукой, а Баймагамбет, интуитивно чувст­вуя состояние старшего брата и друга, проворно подносил бумагу, карандаш или гусиное перо.

…Когда Абая не стало, Баймагамбет, как и говорил в свое время поэту, остался жить с его детьми. Он умер в 1927 году, а его дети продолжали жить рядом с потомками Абая.