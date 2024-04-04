Золото подорожало до максимума за два года

Цена на драгметалл растет на фоне опасений инвесторов по поводу инфляции и геополитической напряженности, передает Kazpravda.kz

Фото: Золотой запас

3 апреля стоимость грамма золота была установлена на уровне 32 583,3 тенге. Это на 2,8%, или 896,9 тенге, больше, чем днем ранее. Текущее значение – самое высокое с середины марта 2022 года, сообщает DataHub.

Золото практически безостановочно растет в цене с начала марта. В целом по итогам предыдущего месяца грамм драгоценного металла подорожал на 7,6% (2,3 тыс. тенге).