В 2026 году общественность отметит 100-летие со дня рождения литератора. В годы Великой Отечетвенной войны юноша Актан работал на вольфрамовом Коккольском руднике в суровом климате Прибелушья. С 1960-х годов в областных и республиканских газетах стали публиковаться его стихи, позже свет увидели сборники «Сырымды айтам», «Ағажай, Алтайдай жер қайда», «Айтып өткен ақында арман бар ма...».

«Поэт был примером бережного отношения к казахским традициям, – рассказали в библиотеке. – Он всегда поддерживал айтысы в Катон-Карагайском районе, принимал в них участие. Актан Нурбаев оставил замечательный след в культуре Восточного Казахстана».

В начале этого года по инициа­тиве знатоков творчества катон-карагайца­ при Пушкинке открылась творческая площадка для передачи школьникам и студентам традиций айтыса. Именно ее воспитанники, а также юные таланты из разных уголков области приняли участие в финальном этапе литературного конкурса. Школьники соревновались в искусстве декламации, образности речи и артистических данных. Победители были отмечены денежными призами и дипломами.