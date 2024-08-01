100-летие FIDE: Бектенов передал Турлову олимпийский огонь из рук Дворковича

Спорт , Шахматы
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Огонь Олимпиады прибыл в Казахстан из Парижа – родины FIDE, где 20 июля, во Всемирный день шахмат, торжественно был отмечен юбилей организации и в данный момент проходят XXXIII летние Олимпийские игры

Фото: пресс-служба правительства РК

По поручению главы государства премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов совместно с президентом Международной шахматной федерации FIDE Аркадием Дворковичем приняли участие в эстафете огня, посвященной 100-летию федерации и проведению 45-й Всемирной шахматной Олимпиады, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Глава кабмина поприветствовал лучших гроссмейстеров планеты – действующих чемпионов шахматного мира, поздравил всех участников и гостей с юбилеем и пожелал успехов в предстоящем FIDE World Team Rapid and Blitz Championships (Командный чемпионат мира FIDE по быстрым шахматам и блицу).

«Сегодня шахматы – интеллектуальный вид спорта, который покорил весь мир. Международная шахматная федерация с вековой историей объединила за шахматной доской более 200 стран мира. Сегодня уже свыше 200 тысяч казахстанцев занимаются шахматным спортом. Президент Казахстана уделяет большое внимание развитию и популяризации шахмат в нашей стране. Зажжение Олимпийского огня в Астане является большой гордостью для всех казахстанцев. Я верю, что проведение мероприятия столь высокого уровня внесет существенный вклад в дальнейшее развитие шахматного спорта в Казахстане», — отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр подчеркнул выдающиеся достижения казахстанских шахматистов. В Индии на прошедшем чемпионате мира среди юношей до 20 лет казахстанский шахматист Казыбек Ногербек завоевал золотую медаль и был удостоен почетного звания «Гроссмейстер». В июне т.г. сборная Казахстана заняла первое место на молодежном чемпионате Азии. Вместе с тем всем известны имена казахстанских шахматистов - чемпионов мира: Бибисары Асаубаевой, Жансаи Абдумалик, Динары Садуакасовой и Дармена Садвакасова, успешно защищавших честь Казахстана на самых престижных мировых турнирах.

В свою очередь президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович в своем выступлении рассказал о Командном чемпионате мира по рапиду и блицу, который состоится в Астане с 1 по 6 августа т.г.

«Сегодня мы открываем Командный чемпионат мира по рапиду и блицу. Этот новый для ФИДЕ формат уже полюбился многим зрителям и самим шахматистам. Побороться за чемпионский титул в Астану приехали сильнейшие гроссмейстеры мира, включая №1 мирового рейтинга, а также действующих чемпионов мира. Уверен, в эти дни мы увидим немало интереснейших партий и ярких противостояний!» — отметил Аркадий Дворкович.

В рамках церемонии Олжас Бектенов принял олимпийский огонь из рук президента FIDE Аркадия Дворковича и вручил его президенту Казахстанской федерации шахмат Тимуру Турлову. Факел подхватили титулованные спортсмены, параспортсмены, ученые, общественные деятели. Эстафета была завершена на сцене амфитеатра, где огонь Олимпиады зажгли легенды мировых шахмат, многократные чемпионы мира Магнус Карлсен и Хоу Ифань.

«Зажжение огня Всемирной шахматной Олимпиады на казахстанской земле – признание нашей страны как одного из мировых центров шахмат. Этот огонь освещает наши будущие интеллектуальные победы и символизирует начало одного из главных турниров года – Командного чемпионата мира по рапиду и блицу, в котором примут участие великие шахматисты современности. Это большое событие не только в мире шахмат, но и для всего казахстанского спорта. Ведь в соревновании представлено немало команд и спортсменов из нашей страны, включая любителей», — сообщил Тимур Турлов.

В Командном чемпионате мира FIDE по рапиду и блицу примут участие 315 лучших шахматистов мира в составе 39 команд. Для участия в Астану прибыли действующие чемпионы мира Дин Лижэнь (Китай) и Цзюй Вэньцзюнь (Китай), 16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен (Норвегия), экс-чемпионки мира Александра Костенюк (Швейцария) и Хоу Ифань (Китай), вице-чемпион мира Ян Непомнящий (Россия), Арджун Эригайси (Индия) и ряд титулованных гроссмейстеров. Казахстан представят такие именитые шахматисты, как Бибисара Асаубаева, Алишер Сулейменов, Дармен Садвакасов, Алдияр Ансат, Меруерт Камалиденова, Алуа Нурман и многие другие известные спортсмены.

Церемония зажжения огня в честь 100-летия FIDE состоялась 14 февраля т.г. в Нью-Дели. Олимпийский факел уже побывал в Гане, Швейцарии, Канаде, Марокко, Колумбии, Румынии и Франции. 45-я шахматная Олимпиада будет проходить с 10 по 23 сентября в Будапеште, где планируется собрать рекордное число участников.

#олимпиада #огонь #FIDE

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