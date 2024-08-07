100 млн тенге за смягчение приговора Бишимбаеву: в Астане задержана мошенница

Задержания , Мошенничество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Антикор завершил расследование дела о мошенничестве по заявлению родственников осужденного экс-министра Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Антикоррупционной службой по заявлению родственников Бишимбаева, завершено досудебное расследование в отношении жительницы столицы гражданки Г.

Она подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере, то есть завладении 100 млн тенге путем обмана под предлогом смягчения приговора Бишимбаеву.

«Наряду с этим действия подозреваемой квалифицированы как подстрекательство к даче взятке, проверяются другие эпизоды ее преступной деятельности. В отношении нее избрана мера пресечения «содержание под стражей», – сообщили в Антикоррупционной службе.

Расследование в настоящее время завершено. Дело находится на ознакомлении.        

Ранее Антикор в ответ на запросы СМИ сообщал о том, что проводит расследование по даннмоу факту. 

Напомним, бывший министр нацэкономики истязал и жестоко убил свою жену, за что был приговорен к 24 годам лишения свободы в колонии строго режима. Позже адвокаты Бишимбаева подали апелляцию, однако суд оставил приговор без изменений.  

Недавно стало известно о том, что дело Бишимбаева поступило в Верховный суд РК.

 

#задержание #взятка #Антикор #Бишимбаев

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