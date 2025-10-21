100% населения Казахстана обеспечат доступом в интернет к 2027 году

Марина Демченко
специальный корреспондент

Об этом на заседании правительства сообщил заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По его словам, за последние три года в телеком-отрасль инвестировано более 1 трлн тенге. Это позволило увеличить среднюю скорость интернета в стране до 94 Мбит/с.

- Развитие отрасли осуществляется в рамках Национального проекта «Доступный интернет» на 2024–2027 годы. К концу 2027 года планируется обеспечить 100% охват населения интернетом.

Скорость интернета превысит 100 мегабит в секунду, а оптические линии связи будут доведены до 90% сельских населенных пунктов, — отметил Жаслан Мадиев.

Вице-премьер добавил, что до конца 2026 года оптоволоконные линии связи будут подведены еще к 3 тыс. сел. Таким образом, к 2027 году охват составит 90%. Общий объем инвестиций в это направление составит 323 млрд тенге. Оставшиеся 10% малых сел обеспечат спутниковым интернетом.

Параллельно, по словам Жаслана Мадиева, будет расти покрытие мобильных сетей. Так, например, охват технологией 4G составит 92% всех населенных пунктов.

Сеть 5G будет развернута в 20 городах областного и республиканского значения с покрытием 60-75% территории. Кроме того, до конца 2027 года планируется охватить 40 тыс. км автодорог связью 4G.

#население #интернет #доступ

