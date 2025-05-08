В ближайшие три года в золотодобывающей промышленности запланирована реализация 13 проектов с привлечением 780 млрд тенге инвестиций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство промышленности и строительства РК

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Согласно данным дирекции мониторинга и анализа реализации проектов КЦИЭ QazIndustry, новые проекты позволят создать порядка 3 400 рабочих мест.

Суммарная мощность переработки в рамках проектов, реализуемых в период с 2025 по 2028 годы, составит 20,6 млн тонн руды, или 21 тонну сплава Доре.

Такие перспективы позволяют Казахстану поступательно укреплять позиции на мировом рынке добычи драгоценных металлов. Наличие богатой сырьевой базы, включающей в себя крупные месторождения золота и других драгоценных металлов, повышает инвестиционную привлекательность республики в целях реализации проектов в сфере переработки золота.

Так, за последние десять лет в стране реализовано 19 проектов по строительству, модернизации и расширению горно-обогатительных комбинатов общей мощностью переработки 27,2 млн тонн руды, или 29,1 тонн сплава Доре в год, что составляет 420,3 млрд тенге. Объем вложенных инвестиций составил порядка 460 млрд тенге, создано 4400 тысяч рабочих мест.

Больше половины инвестиций в реализованных проектах направлено на строительство золотоизвлекательных фабрик – на месторождении «Райгородок» в Акмолинской области производительностью 5 млн тонн руды в год (ТОО «RG Gold» и «RG Processing») и на месторождении «Бакырчик» в области Абай производительностью 2 млн тонн руды (ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие»).

Наибольшее количество запущенных и готовящихся к старту проектов сосредоточено в Акмолинской и Карагандинской областях. По объему инвестиций лидируют Павлодарская (27,7%) и Акмолинская (18,8%) области.

Инвестиционные проекты в золотодобыче Казахстана стабильно развиваются и имеют стратегическое значение. Рост высокотехнологичных производств, международное сотрудничество и государственная поддержка создают прочную базу для дальнейшего развития отрасли и ее выхода на мировой рынок.