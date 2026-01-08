13-летний программист из Павлодара победил на республиканской олимпиаде

Образование
161
Дана Аменова
специальный корреспондент

Он стал самым юным победителем соревнования

Фото: пресс-служба МП РК

Ученик 7 класса из Павлодара Имран Кусанов с начальной школы проявляет высокий интерес к компьютерному программированию и математическим задачам. Особенно ярко он проявляет себя в информатике, демонстрируя способность легко решать алгоритмические задачи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения 

По данным ведомства, в этом году Имран принял участие в республиканской сельской олимпиаде и, несмотря на возраст, соревновался наравне с учащимися 9 классов. 

По итогам олимпиады он занял 1 место по информатике, став самым юным победителем соревнования. Его аналитическое мышление и умение находить решения сложных задач получили высокую оценку жюри.

Наставником Имрана является учитель информатики Соян Ертай с 18-летним педагогическим стажем.

«Я готовлюсь каждый день, вместе с учителем. На олимпиаде даются сложные задания по алгоритмам, работе с данными и разработке программных решений. Каждый этап был для меня интересным, и по мере усложнения заданий я стремился развиваться дальше», – рассказал Имран Кусанов.

Имран участвует в данной олимпиаде с 5 класса и уже несколько лет решает задания для старших школьников. Ранее он также становился призером, занимая 2 и 3 места.

#олимпиада #победитель #программист

Популярное

Все
США выходят из 66 международных организаций
Meta отложила международные продажи умных очков Ray-Ban Display
ИИ-тренера разработали студенты из Актобе
Возврат активов: 1,3 млрд тенге выделили на ремонт больницы в СКО
США начали продавать венесуэльскую нефть на мировом рынке
Казахстанским медикам повысят зарплаты и усилят защиту в 2026 году
«Осторожно, GhostPairing»: МВД предупредило о новой схеме взлома WhatsApp
13-летний программист из Павлодара победил на республиканской олимпиаде
Финпирамида «HAS»: начато расследование новых эпизодов
Цены на бриллианты упали на 10% за год
Первый национальный театр отметит вековой юбилей в Алматы
Максимальные ставки по банковским займам установили в Казахстане
В Нацгвардии начался новый учебный период
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Президент: «2025 год стал для Казахстана годом созидания»
Новая школа – лучшие возможности
Казахстанское кино: громкие премьеры, миллиардные сборы, развитие отрасли
В Жетысуском районе Алматы открылась поликлиника
Водопровод пришел под Новый год
Налоговые вычеты по ИПН в Казахстане: что изменится в 2026 году
Практическая дипломатия
Какие новые аэропорты и рейсы появятся в Казахстане в 2026 году
Когда часы 12 бьют
К цифровой свободе мышления
Вернули миллиарды, построили больницу
Биофармацевтический комплекс построят в Казахстане
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний
Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Кубы
Живая память народа
Глава государства выразил соболезнование Президенту Швейцарии
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае

Читайте также

Госбюджет не должен использоваться для финансирования дорог…
Принят новый закон о лицензировании детских лагерей и допоб…
В Мангистау наградили победителей олимпиад среди сельских ш…
В Казахстане создадут целостную и устойчивую систему образо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]