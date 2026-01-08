Фото: пресс-служба МП РК

Ученик 7 класса из Павлодара Имран Кусанов с начальной школы проявляет высокий интерес к компьютерному программированию и математическим задачам. Особенно ярко он проявляет себя в информатике, демонстрируя способность легко решать алгоритмические задачи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

По данным ведомства, в этом году Имран принял участие в республиканской сельской олимпиаде и, несмотря на возраст, соревновался наравне с учащимися 9 классов.

По итогам олимпиады он занял 1 место по информатике, став самым юным победителем соревнования. Его аналитическое мышление и умение находить решения сложных задач получили высокую оценку жюри.

Наставником Имрана является учитель информатики Соян Ертай с 18-летним педагогическим стажем.

«Я готовлюсь каждый день, вместе с учителем. На олимпиаде даются сложные задания по алгоритмам, работе с данными и разработке программных решений. Каждый этап был для меня интересным, и по мере усложнения заданий я стремился развиваться дальше», – рассказал Имран Кусанов.

Имран участвует в данной олимпиаде с 5 класса и уже несколько лет решает задания для старших школьников. Ранее он также становился призером, занимая 2 и 3 места.