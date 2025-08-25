14 человек пострадали в ДТП с автобусом в Астане
143
В данное время проводится проверка, сообщает Kazpravda.kz
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, чтобы выяснить причины инцидента.
«Водитель служебного автобуса марки Mercedes, двигаясь по проспекту Кабанбай батыра, при совершении разворота не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет. Пассажиры, находившиеся в салоне, были доставлены в медицинское учреждение (14 человек - Прим. автора). В результате ДТП жертв нет», – сообщили в правоохранительных органах.
Там же добавили, что по данному факту проводится проверка.