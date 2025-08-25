На место происшествия прибыли сотрудники полиции, чтобы выяснить причины инцидента.

«Водитель служебного автобуса марки Mercedes, двигаясь по проспекту Кабанбай батыра, при совершении разворота не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет. Пассажиры, находившиеся в салоне, были доставлены в медицинское учреждение (14 человек - Прим. автора). В результате ДТП жертв нет», – сообщили в правоохранительных органах.