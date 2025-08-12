В этом году в рамках государственного образовательного заказа планируется принять в колледжи 150 тысяч студентов. Об этом на заседании Правительства сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, это позволит обеспечить 100% бесплатное обучение выпускников школ, выбравших рабочие профессии по востребованным специальностям. Причем 70% госзаказа будет направлено на подготовку кадров в технической сфере.

- С 2022 года количество студентов, обучающихся по целевому государственному заказу по заявкам предприятий с обязательством трудоустройства, увеличено в 3 раза и составляет 30 тысяч человек. В предстоящем учебном году планируется довести данный показатель до 45 тысяч студентов, - сказал спикер.

В новом учебном году планируется начать внедрение технологий искусственного интеллекта в образовательный процесс как в школах, так и в системе технического и профессионального образования.

В колледжах законодательно закреплена возможность онлайн-обучения. Эта инициатива позволяет осуществить онлайн-обучение по IT-специальностям.

Также в новом учебном году планируется интернационализация пяти отечественных колледжей.