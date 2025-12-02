Фото: пресс-служба правительства

До конца года запланирован запуск 190 проектов в обрабатывающей промышленности на сумму 1,5 трлн тенге. Об этом сообщил министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев на заседании Правительства.



Он отметил, что на сегодня реализовано 147 проектов. В результате создано более 18 тыс. рабочих мест. Среди них крупные проекты по выпуску легковых автомобилей китайских брендов Chery, Changan, Haval и Tank, алюминиевой упаковки для пищевой промышленности, бытовой техники, а также проекты по переработке шерсти и производству текстильных материалов.

«При выходе данных проектов на полную производственную мощность объем обрабатывающей промышленности в год увеличится на 2,3 трлн тенге», — подчеркнул Ерсайын Нагаспаев.