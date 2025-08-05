Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дмитрий Мун на заседании Правительства доложил о проводимой работе по развитию цифровизации в сфере торговли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Он отметил, что на сегодняшний день в сфере торговли доступно 66 видов государственных услуг, которые оказываются различными государственными органами. По итогам 2024 года оказано более 17 тыс. услуг. Все услуги 100% оказываются в онлайн формате.



Министерством проводится работа по реинжинирингу процессов перед оцифровкой. В качестве примера был представлен кейс - «электронный сертификат». Проблемами в этой сфере долгое время оставались массовая выдача «серых» сертификатов — без аккредитации, регистрации и фактических измерений, а также отсутствие единой базы данных для проверки подлинности документов. В 2024 году процесс был полностью оцифрован: сертификаты подлежат обязательной регистрации в системе «Техническое регулирование» и доступны для проверки по QR-коду.