30 человек погибли в результате взрыва на автозаправке в Махачкале

В результате взрыва на автозаправке в городе Махачкале Республики Дагестан погибли 30 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС .

Фото: пресс-служба МЧС России

Взрыв на автозаправочной станции на выезде из Махачкалы произошел в понедельник вечером, начался сильный пожар.

Из 8 цистерн с топливом на АЗС взорвались 2.

По последним сведениям, площадь возгорания достигала 600 квадратных метров. Пожарным удалось потушить его ночью.

В результате ЧП, по последним данным, погибли 30 человек и 75 пострадали.

В Дагестане объявили траур по жертвам взрыва на АЗС.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи со взрывом на АЗС в Махачкале.