30 человек погибли в результате взрыва на автозаправке в Махачкале

В результате взрыва на автозаправке в городе Махачкале Республики Дагестан погибли 30 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
Взрыв на автозаправочной станции на выезде из Махачкалы произошел в понедельник вечером, начался сильный пожар.
Из 8 цистерн с топливом на АЗС взорвались 2.
По последним сведениям, площадь возгорания достигала 600 квадратных метров. Пожарным удалось потушить его ночью.
В результате ЧП, по последним данным, погибли 30 человек и 75 пострадали.
В Дагестане объявили траур по жертвам взрыва на АЗС.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи со взрывом на АЗС в Махачкале.