Папа Лев XIV поприветствовал паломников из Караганды, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Ватикана

Фото: Ватикан Ньюз

С 20 по 24 августа тридцать паломников из Казахстана — большинство из Карагандинской епархии — совершили поездку в Италию, чтобы пережить важные моменты Юбилейного года. Самым юным среди паломников был Самуил Станислав, которому всего 10 месяцев.

Паломники прошли через врата четырёх Папских базилик и участвовали в воскресной молитве на площади Св. Петра, где Папа Лев XIV обратился к ним со словами:

«Приветствую паломников из Караганды!»

Виктория Ильинская, прихожанка карагандинского прихода Марии Матери Церкви, член приходского совета и группы «Матери в молитве», поделилась своими впечатлениями от паломничества. По её словам, возможность побывать в святых местах и пройти по улицам, где молились святые Франциск и Клара, позволила ощутить себя частью истории веры.

Она подчеркнула, что паломничество наполнило казахстанцев Духом Святым и благодарностью, и они возвращаются домой с желанием делиться с казахстанцами верой и духовным опытом.