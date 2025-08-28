30 казахстанцев прошли через Святые врата в Ватикане

Европа,Lifestyle
136
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Папа Лев XIV поприветствовал паломников из Караганды, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Ватикана

Фото: Ватикан Ньюз

С 20 по 24 августа тридцать паломников из Казахстана — большинство из Карагандинской епархии — совершили поездку в Италию, чтобы пережить важные моменты Юбилейного года. Самым юным среди паломников был Самуил Станислав, которому всего 10 месяцев.

Паломники прошли через врата четырёх Папских базилик и участвовали в воскресной молитве на площади Св. Петра, где Папа Лев XIV обратился к ним со словами:

«Приветствую паломников из Караганды!»

Виктория Ильинская, прихожанка карагандинского прихода Марии Матери Церкви, член приходского совета и группы «Матери в молитве», поделилась своими впечатлениями от паломничества. По её словам, возможность побывать в святых местах и пройти по улицам, где молились святые Франциск и Клара, позволила ощутить себя частью истории веры.

Она подчеркнула, что паломничество наполнило казахстанцев Духом Святым и благодарностью, и они возвращаются домой с желанием делиться с казахстанцами верой и духовным опытом.

#Караганда #Ватикан #паломники

Популярное

Все
Представители Конституционного суда встретились с журналистами
Baqytty Bala 2025: таланты без границ
Казахстан – Иордания: новый этап доверительного диалога
Первостепенная необходимость
Судебная реформа сквозь призму конституционных преобразований
Строительство идет по графику
Жители Шымкента не спешат платить
Голосом сердца
Символ политического обновления
Новые вызовы – новые решения
Растить своих специалистов
Формирование правового мышления
Инновации в образовании
Свое жилье – основа стабильности и благополучия
Важный институт демократии
Профессионализм и преданность делу
Арман Мыса стал бронзовым призером ЧМ по дзюдо среди кадетов
В Китае завершили испытания самого высокого моста в мире
В ChatGPT вводят родительский контроль
30 казахстанцев прошли через Святые врата в Ватикане
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Астанчанин оформил миллионные автокредиты на четверых казахстанцев
UFC выбрал нового соперника Шавкату Рахмонову
Программу «Аналар саулығы» запустили в рамках исполнения поручений Президента
Модернизацию объектов энергетики проверили в Степногорске и ЗКО
«Байдың баласы»: новая казахстанская комедия вышла в прокат
S&P улучшило прогноз Казахстана со стабильного на позитивный
Три древние статуи подняли со дна моря в Египте
В Бишкеке прошёл III казахстанско-кыргызский форум талантливой молодежи
Парк воздушных судов пополнится новыми самолетами в РК
О чем расскажут старинные карты
Литературная карта мира
Газ приходит в глубинку
Британцы нашли клад на кухне
В Таджикистане археологи обнаружили древний водопровод
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании жилья

Читайте также

Дания не исключает признания Палестины
Певица Тейлор Свифт объявила о помолвке
В Шотландии зафиксирован исторический минимум рождаемости
Илон Маск подал в суд против Apple и OpenAI

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]