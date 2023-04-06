35 домов подтопило в селе Костанайской области

35 жилых домов и 60 подворий оказались в воде в селе Карамырза в Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Скриншот с видео instagram.com/qostanai_tjd/

За прошедшие сутки на реке Тюнтюгур в Карасуском районе вода поднялась на 23 см. За 6-7 часов она прибыла в село Карамырза и к полночи спровоцировала подтопление 35 жилых домов и 60 подворий.

В соседнем селе Молодежное подтоплен 1 жилой дом. Жертв и пострадавших нет.

К 13:00 6 апреля вода ушла из 26 жилых домов и остается в 9 домах и 12 дворах.

Из 39 эвакуированных 24 человека вернулись в свои дома, у родственников остаются 15 человек.

На месте работают 10 сотрудников ДЧС, которые с помощью 6 мотопомп продолжают освобождать дома от воды.

В селе Карамырза выставлены 2 круглосуточных поста наблюдения за уровнем воды в реке Тюнтюгур. Спасатели совместно с сельчанами и местными исполнительными органами заготавливают мешкотары с инертными материалами.

В селе Железнодорожное из всех подтопленных 4 апреля 6 домов откачана талая вода. 33 человека вернулись домой.

Спасатели продолжают откачивать воду с насосной станции села Железнодорожное, чтобы восстановить подачу пресной воды населению.