35 школ Атырауской области остались без директоров

Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Эти данные озвучил руководитель областного управления образования Марат Абуов в ходе ежегодной Августовской конференции. 21 педагог сейчас проходит обучение, чтобы занять руководящую должность, однако вакант­но 35 мест. Всего же в течение минувшего учебного года были назначены 65 руководителей организаций образования по 85 вакантным местам.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вопросы кадрового дефицита решаются комплексно. Как отметил аким области Серик Шапкенов, для этого, в частности, ежегодно растет число местных образовательных грантов.

– В этом году их количество выросло на 43% по сравнению с прошлым. Кроме того, предусмотрено предоставление служебного жилья для 81 педагога, – сказал он.

Для привлечения педагогических кад­ров местные исполнительные власти совместно с «Отбасы банком» рассмат­ривают возможность приобретения квартир для учителей по жилищной программе.

Безусловно, качественное образование зависит не только от профессиональных кадров, но и от достаточного количества образовательных учреждений. К началу нового учебного года в рамках национального проекта «Келешек мектептері» в Атырау сданы в эксплуатацию три школы будущего. Также открыли двери и два детских сада. Еще одна школа будет достроена до конца года. По данным акимата, сейчас в регионе строят 11 школ. В результате область получит дополнительно более 11,6 тыс. ученических мест.

– За счет средств местного бюджета ведется модернизация 25 школ области. В рамках исполнения поручения Главы государства в ближайшие три года в Атырауской области запланировано провести реновацию в 97 общеобразовательных учебных заведениях, – уточнил Марат Абуов.

В новом учебном году в области за парты сели более 16 тыс. первоклассников. А общее количество школьников – около 153 тыс.

Реализуется в регионе и пилотный проект – ваучерное финансирование дополнительного образования. Данная система направлена на объединение государственных и частных спортивных секций, творческих кружков и курсов дополнительного образования в единую цифровую платформу. Одним из ключевых нововведений стало создание прозрачной очереди, которая формируется по 12 категориям, включая детей из социально защищенных групп и детей с особыми образовательными потребностями.

На Августовской конференции впервые вручили сертификаты по итогам конкурса «Лучшее учебное заведение». Он проводится для стимулирования развития учебных заведений, повышения качества обучения и создания равных условий для учащихся. Атырауский политехнический высший колледж им. Саламата Мукашева и лицей-интернат «Білім-инновация» были признаны лучшими и получили сертификаты на сумму 34 млн тенге. Полученные средства учебные заведения смогут направить на обновление учебного оборудования, внедрение цифровых и инновационных технологий в образовательный процесс.

#Образование #школа #вакансия #директор

