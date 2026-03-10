380 вкладчиков стали жертвами финпирамиды Sirius Energy

Дана Аменова
специальный корреспондент

Один из потерпевших по убеждению организатора оформил кредит на 3 млн тенге для инвестирования в проект

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Столичный Департамент АФМ проводит расследование по факту руководства структурным подразделением финпирамиды Sirius Energy, сообщает Kazpravda.kz

По информации АФМ, организатор, представляясь представителем чилийской компании Sirius Energy, убеждал граждан инвестировать средства в проекты с высокой доходностью в сфере возобновляемых источников энергии. Средства принимались исключительно в криптовалюте USDT, после чего открывались личные кабинеты с отображением условных бонусов.

С целью привлечения вкладчиков подозреваемый открыл офис в Алматы и Астане, проводил регулярные тренинги, рекламировал себя через социальные сети в Instagram и TikTok, а также зарегистрировал ТОО на третье лицо для создания видимости легальной деятельности, которая на деле не осуществлялась. В результате 380 граждан стали жертвами финпирамиды.

Один из потерпевших по убеждению организатора оформил кредит на 3 млн тенге для инвестирования в проект, рассчитывая на обещанную высокую прибыль. Выплаты так и не последовали, и теперь он вынужден самостоятельно погашать кредит с процентами.

«С санкции суда на банковские счета организатора наложен арест. Иная информация в интересах следствия не разглашается», добавили в АФМ.

Ранее сотрудники Генпрокуратуры и АФМ при содействии Посольства Казахстана в Грузии экстрадировали гражданку Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления в сфере экономической деятельности.  По версии следствия, возглавляемая ею сеть филиалов за несколько лет незаконно выманила у граждан более 6,5 млрд тенге. 

#жертвы #финпирамида #Sirius Energy

