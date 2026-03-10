Один из потерпевших по убеждению организатора оформил кредит на 3 млн тенге для инвестирования в проект
Столичный Департамент АФМ проводит расследование по факту руководства структурным подразделением финпирамиды Sirius Energy, сообщает Kazpravda.kz
По информации АФМ, организатор, представляясь представителем чилийской компании Sirius Energy, убеждал граждан инвестировать средства в проекты с высокой доходностью в сфере возобновляемых источников энергии. Средства принимались исключительно в криптовалюте USDT, после чего открывались личные кабинеты с отображением условных бонусов.
С целью привлечения вкладчиков подозреваемый открыл офис в Алматы и Астане, проводил регулярные тренинги, рекламировал себя через социальные сети в Instagram и TikTok, а также зарегистрировал ТОО на третье лицо для создания видимости легальной деятельности, которая на деле не осуществлялась. В результате 380 граждан стали жертвами финпирамиды.
Один из потерпевших по убеждению организатора оформил кредит на 3 млн тенге для инвестирования в проект, рассчитывая на обещанную высокую прибыль. Выплаты так и не последовали, и теперь он вынужден самостоятельно погашать кредит с процентами.
«С санкции суда на банковские счета организатора наложен арест. Иная информация в интересах следствия не разглашается», – добавили в АФМ.
Ранее сотрудники Генпрокуратуры и АФМ при содействии Посольства Казахстана в Грузии экстрадировали гражданку Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления в сфере экономической деятельности. По версии следствия, возглавляемая ею сеть филиалов за несколько лет незаконно выманила у граждан более 6,5 млрд тенге.