По мнению ученого, космический объект после корректировки курса может направиться к Юпитеру, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Межзвездный объект 3I/ATLAS мог быть разработан для того, чтобы десантировать на Юпитер технологические устройства, такое мнение в своем блоге выразил ученый Гарвардского университета Ави Леб.

«С этой целью 3I/ATLAS должен добраться до гравитационного радиуса Юпитера — так называемый радиус Хилла, внутри которого гравитация Юпитера сильнее гравитационного поля Солнца», - пишет он.

По его мнению, именно с этим было связано недавнее негравитационное ускорение межзвездного объекта, которое могло быть направлено на коррекцию курса 3I/ATLAS относительно Юпитера. В противном случае, пояснил астроном, он пропустил бы необходимую зону.

«Это говорит о том, что уровень негравитационного ускорения был точно настроен, чтобы привести 3I/ATLAS точно к радиусу гравитационного влияния Юпитера», - утверждает Леб.

При этом, полагает астроном, если специалистам удастся обнаружить какие-либо технологичные спутники Юпитера, то это будет означать, что он представляет интерес для внеземной цивилизации.

Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.

В сентябре Ави Леб сообщил, что пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять свой цвет.

В августе ученый рассказал, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, похожий на свечение фар автомобиля, при этом источник свечения не установлен. Он предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником энергии, способным генерировать видимый за миллионы километров свет.

В начале ноября Лаборатория реактивного движения NASA сообщила о том, что космический объект продемонстрировал первое доказательство негравитационного ускорения, совершив неожиданный маневр при приближении к Солнцу. Как предположил тогда сам Леб, на 3I/ATLAS могла действовать неизвестная сила, которая заставила его отклониться от траектории при приближении к Солнцу.

На прошлой неделе NASA на специальной пресс-конференции обнародовало новые снимки 3I/ATLAS, подтвердив, что этот межзвездный объект является кометой, которая прибыла из другой звездной системы. Там уточнили, что наблюдали за ее передвижением на протяжении всего периода пребывания в пределах Солнечной системы.

