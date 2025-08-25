В соответствии с поручениями, озвученными в Послании Президента, Правительство усиливает защиту внутреннего рынка и поддержку отечественных производителей

В мае 2025 года были внесены изменения в законодательство по определению страны происхождения товаров. Формируется единый Реестр отечественных товаропроизводителей, который даст компаниям доступ к мерам господдержки, а также к государственным и квазигосударственным закупкам.

Для увеличения доли казахстанских товаров на полках магазинов запущена программа, предусматривающая не менее 50% полочного пространства для продукции отечественных производителей.

Вместе с тем проводится работа по ограничению доступа на рынок некачественной и небезопасной продукции.

«Работает активно Ситуационный штаб с участием всех контролирующих органов. Проверено свыше 47 тысяч единиц транспорта, если брать в товарном весе – это более 600 тысяч тонн животноводческой продукции. При этом более 900 единиц автотранспорта были возвращены, отменено свыше 1 тысячи документов подтверждения соответствия», — сказал министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.