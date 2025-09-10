Автомобили укомплектованы совре­менным оборудованием, предна­значенным для оказания помощи как взрослым, так и детям старше одного года. В каждом автомобиле установлены портативный аппарат ИВЛ, дефибриллятор, набор для проведения сердечно-легочной реанимации, электрокардиограф и другие необходимые устройства. Машины распределены по всем районам и городам области, что позволит существенно повысить оперативность медицинского реагирования.

Выступая на церемонии передачи техники, аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров отметил, что жизнь и здоровье каждого казахстанца – высшая ценность для государства.

Сегодня в регионе реализуются масштабные проекты по модернизации системы здравоохранения. В числе ключевых – строительство многопрофильной больницы на 570 коек в городе Туркестане. После ввода в эксплуатацию учреждение обеспечит рабочими местами свыше 1 200 медицинских специалистов.

Кроме того, при поддержке Фонда Абу-Даби (ОАЭ) возводится родильный дом на 80 коек. Уже завершено строительство реабилитационного центра на 60 мест. Разработаны проекты многопрофильного медкомплекса на 300 мест в Сарыагаше и перинатального центра на 200 мест в Ордабасынском районе.

Капитальные ремонты на общую сумму 4,1 млрд тенге проведены в центральных больницах Ордабасынского, Жетысайского и Сарыагашского районов. В ближайшее время начнется капитальный ремонт Сайрамской районной больницы стоимостью 3,1 млрд тенге.

Особое внимание уделяется оснащению межрайонных мед­учреждений тяжелым диаг­нос­тическим оборудованием, таким как аппараты МРТ, КТ и ангио­графы.

С учетом стремительного роста населения региона и увеличения чис­ла обращений в экстренные службы – с 512 тыс. вызовов за восемь месяцев 2023 года до 635 тыс. за тот же период 2024-го – потребность в новых автомобилях скорой помощи продолжает рас­ти. В 2023-м регион приобрел 88 единиц спецтранспорта, включая два специа­лизированных автомобиля для транспортировки новорожденных. Увеличение автопарка позволит существенно сократить время прибытия бригад скорой помощи к пациентам, что особенно важно для сельских и труднодоступных территорий.