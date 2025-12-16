Более 80% геологических данных Казахстана уже оцифровано

Экономика
163

АО «Национальная геологическая служба» продолжает системную работу по цифровой трансформации геологической отрасли страны. В соответствии с поручением Главы государства, деятельность Службы направлена на обеспечение комплексной сервисной поддержки инвесторов и повышение эффективности управления минерально-сырьевой базой Казахстана, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Работа НГС сосредоточена на трёх ключевых направлениях — сбор, хранение и цифровизация геологической информации. Уже оцифровано свыше 3,8 миллиона единиц данных, что составляет 83% от общего объёма геологических материалов, накопленных за 80 лет. К концу 2025 года планируется завершить оцифровку на уровне 97,5%, а к 2026 году — полностью перейти на цифровой формат. Это позволит создать национальный цифровой фонд геологической информации, обеспечивающий быстрый доступ к данным в онлайн-режиме.

Одним из ключевых проектов НГС является создание системы Big Data для геологических данных на основе технологий искусственного интеллекта. Система позволит проводить интеллектуальный анализ геологических материалов, ускорит обработку и ревизию исторических данных, а также обеспечит интеграцию с Единой платформой недропользования.

Кроме того, НГС реализует проект цифровизации Единого кадастра государственного фонда недр, который объединит данные по запасам, техногенным образованиям и объектам недропользования. Проект стартует в 2026 году и станет основой для повышения прозрачности и управляемости минерально-сырьевой базы страны.

В планах Службы также — разработка цифровых геологических карт, интегрированных с Единой платформой недропользования. Это позволит обеспечить доступность и актуальность данных для всех участников отрасли.

Национальная геологическая служба становится ключевым драйвером цифрового и институционального обновления геологической отрасли Казахстана, создавая современную инфраструктуру для эффективного и прозрачного недропользования, открытого для инвестиций и инноваций.

#цифровизация #геология #данные

