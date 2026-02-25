86,5% респондентов поддерживают проект новой Конституции

Конституционная реформа
Айман Аманжолова
Опрос Института общественной политики демонстрирует высокий уровень информированности населения о проекте новой Конституции Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz

На вопрос анкеты «Слышали ли Вы о проекте новой Конституции Республики Казахстан?» в совокупности 87,5% респондентов ответили, что в той или иной степени знакомы с документом: 34,2% сообщили, что хорошо знают его содержание, еще 53,3% слышали о проекте, но не знакомы с деталями. Вместе с тем 12,5% опрошенных заявили, что ничего не слышали.

Уровень поддержки («В СМИ опубликован проект новой Конституции. Скажите, пожалуйста, Вы поддерживаете данный проект?») проекта Конституции довольно высокий. В целом 86,5% опрошенных поддерживают опубликованный проект: 48,4% полностью поддерживают предлагаемые изменения, еще 38,1% одобряют отдельные статьи и положения. При этом среди респондентов, хорошо знакомых с текстом документа, уровень поддержки заметно выше по сравнению с менее информированными группами.

Потенциальная явка на референдум оценивается в 70,7% («Скажите, пожалуйста, пойдете ли Вы голосовать на референдум по проекту новой Конституции?»). При этом 11,6% заявили, что не планируют участвовать в голосовании, а 17,7% пока не приняли окончательного решения.

В число наиболее поддерживаемых норм проекта согласно ответам на вопрос «Какие из перечисленных статей и норм в проекте новой Конституции Вы поддерживаете или не поддерживаете?» вошли – закрепление принципа бережного отношения к природе (94,3%), закрепление ценностей культуры, образования, науки и инноваций (87,8%), а также защита персональных данных граждан в цифровой среде (87,7%). Положительное восприятие этих положений фиксируется практически во всех социальных группах.

Опрос проведен Институтом общественной политики по заказу партии AMANAT по национальной репрезентативной выборке с 9 по 18 февраля. Объем выборочной совокупности – 8000 респондентов от 18 лет и старше (17 областей, города Астана, Алматы, Шымкент). Ошибка выборки - ±1,19%. Метод сбора данных – массовый опрос (face-to-face). Опрос проведен с письменного уведомления Центральной избирательной комиссии РК в соответствии с Конституционным законом РК «О республиканском референдуме».

