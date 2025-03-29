А ты оплатил налог на транспорт?

Общество
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Ерик Абитов
корреспондент отдела экономики

В марте истекает срок уплаты физическими лицами налога на транспортные средства за 2024 год. О том, как его оплачивают столичные авто­владельцы, сообщили в департаменте государственных доходов (ДГД) по Астане.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметила руководитель столичного управления разъяс­нительной работы ДГД Кымбат Исенова, общая сумма поступлений налога на транспортные средства от водителей Астаны за 2024 год превысила 10 млрд 102 млн тенге. Эти средства являются важным источником дохода для местного бюджета и направляются на развитие.

В прошлом году по сравнению с 2023-м число зарегистрированных автотранспортных средств в столице выросло на 20 805 машин. На этом фоне достаточно внушительной выглядит и сумма налоговой задолженности. По состоянию на 10 марта 2025 года недоимка по налогу на транс­портные средства физических лиц в Астане составила 2 млрд 147 млн тенге.

– Необходимо знать, что за несвое­временную уплату налога на транс­портные средства предус­мотрено начисление пени за каждый день просрочки начиная с первого дня, следующего за установленным сроком уплаты, – подчеркнула Кымбат Исенова.

В случае если плательщик не реагирует на уведомление о наличии налоговой задолженности и обязательства не исполняются в установленный срок, налоговый орган формирует налоговый приказ. Этот документ передается для принудительного взыскания в региональную палату частных судебных исполнителей, которые принимают дополнительные меры, направленные на взыскание долга. Среди таких мер – арест банковских счетов, ограничение выезда за пределы страны.

ДГД по городу Астане совместно со столичным департаментом полиции и региональной палатой частных судебных исполнителей на постоянной основе осуществляет комплекс мероприятий, направленных на выявление и арест автотранс­портных средств, имеющих задолженность по налогу на транспорт.

Сотрудники дорожной полиции используют современное программное обеспечение ­«Мегакам.Қорғау», которое позволяет в реальном времени выявлять в автопотоке транспортные средства, владельцы которых имеют задолженность по налогу. Как только такие машины обнаруживаются, судебные исполнители, действуя в рамках закона, принимают меры по задержанию авто и его перемещению на штрафстоянку. Транс­портное средство остается там до тех пор, пока задолженность не будет полностью погашена.

Такие меры оказывают положительное влияние на снижение задолженности. В результате регулярных мероприятий по выявлению и аресту автотранс­портных средств, имеющих задолженность по налогу на транспорт, в 2024 году в местный бюджет поступило более 30 млн тенге.

Добавим, что сумму налога на транспортные средства можно самостоятельно рассчитать с помощью калькулятора на веб-портале kgd.gov.kz и в мобильном приложении е-Salyq Azamat.

#транспорт #ДГД #налог

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