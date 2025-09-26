А я и здесь не промолчала

Колонка обозревателя
101
Лаура Тусупбекова

Как-то коллеги вручили мне шутливую грамоту с надписью «Она и здесь молчать не станет», намекая на свойственную мне не всегда приглядную черту сообщать всем правду обо всех, бескомпромиссно указывать на недостатки, вершить свою справедливость, принимать решения за других, полагая, что это лучшее решение на свете. Коллеги, конечно, пошутили, но, как известно, в каждой шутке есть всего лишь доля шутки.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Я всегда держала шашку наголо, когда надо было кого-то уличить в неблаговидном поступке или заступиться за слабого, даже когда он меня об этом не просил. Однажды моя коллега сказала: «С тобой в разведку нельзя – слишком импульсивна, а вот в атаку – это да, в атаку с тобой можно». Тогда, по молодости лет, по неопытности, я искренне верила в свою правоту, не понимая, что, как говорил герой одного из культовых фильмов, правда у всех своя. И даже когда порой получала за свою воинственность «шапалаки», пусть и не физические, я не прекращала бороться за справедливость.

В тот период своей жизни я потеряла много друзей, но это меня не останавливало. Более того, считала их слабыми и лживыми, раз они не поддерживают меня в этой моей войне против «вселенского зла». Сейчас уже и не вспомню, когда и почему стала задумываться о том, что делаю. Помню, начала читать книги по психологии, слушать психологов, коучей. Красной линией всех этих учений была мысль о том, что нельзя вмешиваться в жизнь других людей, что каждый должен пройти свой путь, получить свои тумаки, извлечь свои уроки, укрепить собственные «мышцы» души. А я вмешивалась, спасала, «причиняла добро».

И тогда я стала отслеживать каждый свой импульс и в конце концов достигла неплохих результатов. Я стала менее импульсивной, менее категоричной, почти перестала осуждать людей и вмешиваться в их судьбы со своим спасательством.

Но вот примерно полгода назад был случай. Находясь в неизвестном мне районе города, я заблудилась и никак не могла найти нужный мне дом. Навстречу шла молодая пара, нетрезвая. Мужчину я не запомнила, а вот женщина как-то сразу вызвала симпатию. Она объяснила мне дорогу и даже, пошатываясь, прошла несколько метров, чтобы проводить меня. Ее речь была чистой и грамотной, алкоголь и сожительство с деструктивным человеком еще не оставили отпечатка на ее лице, если не считать синяка под глазом, «автором» которого, очевидно, был ее спутник.

И я не промолчала. Посмотрела в глаза и сказала ей: уходите от него, вы справитесь, у вас получится. Я не знаю, почему и зачем это сделала, меня, что называется, несло, и я не могла удержать этот порыв. Опять попыталась без спроса вмешаться в чужую судьбу. Меня потрясла реакция этой заблудившейся по жизни миловидной женщины. Она будто очнулась, опустила глаза, я увидела, что ей стыдно. Она шепнула «спасибо» и убежала к своему спутнику, который, судя по ору с использованием ненормативной лексики, уже заждался.

Прошло полгода, но я почему-то часто вспоминала этот случай. И вот на днях, когда оказалась в том городском микрорайоне, снова встретила ту женщину. Она была одна. В руках пакет с продуктами. Недорого, но опрятно одета. И без синяка под глазом. Посвежевшая, с ясными глазами. Другая. Она не узнала меня – и хорошо.

Нет, все-таки иногда важно не промолчать. Иногда это категорически нужно сделать.

#помощь #психология #милосердие #справедливость

