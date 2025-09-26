Как-то коллеги вручили мне шутливую грамоту с надписью «Она и здесь молчать не станет», намекая на свойственную мне не всегда приглядную черту сообщать всем правду обо всех, бескомпромиссно указывать на недостатки, вершить свою справедливость, принимать решения за других, полагая, что это лучшее решение на свете. Коллеги, конечно, пошутили, но, как известно, в каждой шутке есть всего лишь доля шутки.
ПопулярноеВсе
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Лесной пожар разгорелся в турецкой Аланье
Все решится в Астане
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Наркомания – угроза нации
Токаев подписал указ о создании Министерства искусственного интеллекта
Торгай возродит дорога
Водные ресурсы на цифровой платформе
Казахстан и Туркменистан договорились о защите и поощрении инвестиций
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Граждане и бизнес сегодня выигрывают порядка 60% судебных процессов
Бывший аким Алматы Досаев получил новую должность
Более 50 тысяч зрителей собрал грандиозный Almaty Cover Show ко Дню города
Amre выступит на «Интервидении» с авторской песней «Дала таңы»
Со студенческой скамьи –на престижную работу
Могут ли казахстанцы работать на нескольких работах
Чемпионов мира по боксу наградили в Астане
Минсельхоз разъяснил ценообразование на говядину
Шнобелевскую премию за покраску коровы в цвета зебры получили японские ученые
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Архив
- [[year]]
- [[month.label]]
- [[day]]