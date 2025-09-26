Я всегда держала шашку наголо, когда надо было кого-то уличить в неблаговидном поступке или заступиться за слабого, даже когда он меня об этом не просил. Однажды моя коллега сказала: «С тобой в разведку нельзя – слишком импульсивна, а вот в атаку – это да, в атаку с тобой можно». Тогда, по молодости лет, по неопытности, я искренне верила в свою правоту, не понимая, что, как говорил герой одного из культовых фильмов, правда у всех своя. И даже когда порой получала за свою воинственность «шапалаки», пусть и не физические, я не прекращала бороться за справедливость.

В тот период своей жизни я потеряла много друзей, но это меня не останавливало. Более того, считала их слабыми и лживыми, раз они не поддерживают меня в этой моей войне против «вселенского зла». Сейчас уже и не вспомню, когда и почему стала задумываться о том, что делаю. Помню, начала читать книги по психологии, слушать психологов, коучей. Красной линией всех этих учений была мысль о том, что нельзя вмешиваться в жизнь других людей, что каждый должен пройти свой путь, получить свои тумаки, извлечь свои уроки, укрепить собственные «мышцы» души. А я вмешивалась, спасала, «причиняла добро».

И тогда я стала отслеживать каждый свой импульс и в конце концов достигла неплохих результатов. Я стала менее импульсивной, менее категоричной, почти перестала осуждать людей и вмешиваться в их судьбы со своим спасательством.

Но вот примерно полгода назад был случай. Находясь в неизвестном мне районе города, я заблудилась и никак не могла найти нужный мне дом. Навстречу шла молодая пара, нетрезвая. Мужчину я не запомнила, а вот женщина как-то сразу вызвала симпатию. Она объяснила мне дорогу и даже, пошатываясь, прошла несколько метров, чтобы проводить меня. Ее речь была чистой и грамотной, алкоголь и сожительство с деструктивным человеком еще не оставили отпечатка на ее лице, если не считать синяка под глазом, «автором» которого, очевидно, был ее спутник.

И я не промолчала. Посмотрела в глаза и сказала ей: уходите от него, вы справитесь, у вас получится. Я не знаю, почему и зачем это сделала, меня, что называется, несло, и я не могла удержать этот порыв. Опять попыталась без спроса вмешаться в чужую судьбу. Меня потрясла реакция этой заблудившейся по жизни миловидной женщины. Она будто очнулась, опустила глаза, я увидела, что ей стыдно. Она шепнула «спасибо» и убежала к своему спутнику, который, судя по ору с использованием ненормативной лексики, уже заждался.

Прошло полгода, но я почему-то часто вспоминала этот случай. И вот на днях, когда оказалась в том городском микрорайоне, снова встретила ту женщину. Она была одна. В руках пакет с продуктами. Недорого, но опрятно одета. И без синяка под глазом. Посвежевшая, с ясными глазами. Другая. Она не узнала меня – и хорошо.

Нет, все-таки иногда важно не промолчать. Иногда это категорически нужно сделать.