Абзал Нукенов освобожден от должности в АП

116

Соответствующее распоряжение Президента опубликовала пресс-служба Акорды, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Акорда

«Распоряжением Главы государства Нукенов Абзал Нукенович освобожден от должности заведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Абзал Нукенов родился 21 июля 1978 года в Алматинской области. Окончил Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби в 2000 году, кандидат политических наук.

Трудовую карьеру начинал с консультанта Отдела идеологической работы Центрального аппарата Республиканской политической партии «Отан».

В 2006–2009 годах был заместителем акима Ауэзовского района Алматы.

С 2016 по 2018 годы являлся вице-министром по делам религий и гражданского общества Казахстан.

Уже с 2019 по 2022 года был назначен заместителем акима Карагандинской области.

11 марта 2025 года был назначен заведующим Отделом внутренней политики Администрации Президента РК.

#Токаев #распоряжение #АП #Нукенов

