Это время духовного очищения и милосердия, которое верующие стараются провести в бодрствовании до самого рассвета

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня мусульмане встречают самую значимую ночь в году – священную Қадір түні или Ночь предопределения, сообщает Kazpravda.kz

По преданию, именно в это время пророку Мухаммеду начали ниспосылаться первые аяты Корана.

Считается, что Қадір түні лучше тысячи месяцев, а искренние молитвы и благие дела, совершенные в эти часы, имеют особую силу и могут изменить судьбу человека на год вперед.

Как правило, люди проводят эту ночь в мечети или дома, посвящая время чтению священных текстов, покаянию и просьбам о благополучии для близких.

В ДУМК напомнили о том, что в этот период важно проявлять милосердие, прощать обиды и помогать нуждающимся, сохраняя внутренний покой и гармонию.