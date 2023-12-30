Аэродром Астаны закрыт до 12:00

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"С 09:30 до 12:00 на приём воздушных судов в связи со сложными метеоусловиями аэродром международного аэропорта Астаны закрыт. В настоящее время задержаны 27 рейсов, прибывающих в столичный аэропорт", - говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани столицы.

Также авиакомпании приняли решение отложить свои рейсы из-за плохих погодных условий для взлета и посадки в аэропорту.

"Приносим извинения за неудобства, причиненные пассажирам. Главный принцип в авиации – безопасность", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, ряд авиарейсов задерживаются в столице с ночи на 30 декабря из-за непогоды.

